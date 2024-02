La meilleure offre mobile 5G est là et ce serait vraiment dommage de passer à côté

Vous cherchez un forfait mobile 5G pas trop cher et pourvu en data ? N’allez pas plus loin ! En ce moment, Bouygues Telecom propose ce qui est sans doute l'offre 5G la plus intéressante depuis longtemps.

Si la 5G ne devrait atteindre son plein potentiel que dans quelques années, le temps que les opérateurs aient fini de déployer leurs antennes sur l’ensemble du territoire français, elle n’en reste pas moins extrêmement intéressante pour les possesseurs de smartphones compatibles. La raison ? Un gain de performances substantiel par rapport à la 4G. Débits plus importants, latence plus faible, meilleure gestion de la saturation du réseau : difficile de nier les avantages de son utilisation quotidienne.

Enfin presque, car aujourd’hui, la plupart des abonnements 5G restent chers… Et c’est là qu’intervient Bouygues Telecom. En ce moment, et pour une durée limitée, l’opérateur propose une offre qui se rapproche grandement de la perfection. Un forfait « coup de cœur » sans engagement qui permet de bénéficier chaque mois d’une enveloppe de 100 Go en 5G et dont le tarif est assez inédit. 11,99 euros pour de telles prestations, difficile de trouver mieux à l’heure actuelle.

5G, 100 Go et petit prix : découvrez les atouts du forfait mobile de Bouygues Telecom

Dans les grandes lignes, ce forfait « coup de cœur » est assez proche de ce que l’on peut trouver actuellement sur le marché. Côté téléphonie, il offre les appels, SMS et MMS illimités sur le territoire français métropolitain. Il permet aussi de passer des appels et d’envoyer des SMS depuis et vers l’Europe et les DOM, ainsi que vers la France métropolitaine.

Côté internet mobile, vous pouvez compter sur 100 Go à dépenser comme vous l’entendez chaque mois. Une enveloppe plutôt généreuse, surtout lorsque l’on sait, grâce aux données de l’ARCEP, que les Français consomment en moyenne 15 Go d’internet mobile par mois. Au-delà du volume de data disponible dans ce forfait, son véritable intérêt réside dans le réseau proposé ici. Bouygues Telecom a en effet décidé d’y inclure la 5G de base, ce qui est loin d’être anodin pour un forfait proposé aux alentours de 12 euros.

La bonne (voire très bonne) nouvelle, c’est que Bouygues Telecom est à l’heure actuelle l’un des opérateurs les plus performants en matière de 5G. L’ARCEP recense en effet près de 10 767 antennes sur le territoire français métropolitain, dont 6 122 utilisant la bande de fréquence 3 500 MHz, la plus rapide à l’heure actuelle. Si ces sites sont pour l’heure essentiellement regroupés dans l’ouest de la France et aux alentours des grands centres urbains, de nouvelles zones sont desservies chaque mois.

Comment souscrire au forfait coup de cœur Bouygues Telecom ?

Si vous souhaitez franchir le pas et opter pour ce forfait 5G extrêmement alléchant, rien de bien compliqué. Pour commencer, il vous suffit de vous rendre sur le site de Bouygues Telecom et de sélectionner l’offre B&You « coup de cœur » à 11,99 euros par mois. Lors du processus de souscription, n’oubliez pas de choisir « Je conserve mon numéro actuel » à l’étape 2. Renseignez ensuite votre numéro RIO (obtenu en composant le 3179).

En faisant cela, vous conserverez non seulement votre numéro de téléphone actuel (logique), mais vous vous débarrasserez aussi d’une bonne partie des démarches liées au changement de ligne. C’est en effet Bouygues Telecom qui se chargera de résilier votre ancien forfait, de transférer votre numéro de mobile et d’activer la ligne au moment opportun.

Il ne vous reste plus qu’à poursuivre le processus d’inscription normalement en renseignant les informations ad hoc pour que le tour soit joué.

11,99 euros par mois : le forfait 5G le moins cher du marché est chez Bouygues Telecom

Avec cette offre 5G, Bouygues Telecom frappe un grand coup. La raison ? Son prix. Avec un tarif mensuel fixé à 11,99 euros pour 100 Go de data en 5G, et un volet téléphonie très complet, ce forfait « coup de cœur » est sans aucun doute le moins cher disponible pour ce niveau de prestation.

Pour ne rien gâcher, cette offre est aussi sans engagement, ce qui signifie que vous pourrez modifier votre forfait dans un, deux ou six mois. Avant de terminer, deux dernières choses valent la peine d’être mentionnées. Pour commencer, Bouygues Telecom pratique actuellement une ristourne sur le prix de la carte SIM. Cette dernière n’est en effet facturée qu’un euro au lieu d’une dizaine habituellement.

Ensuite, devenir client mobile chez Bouygues vous ouvre les portes d’une offre fibre extrêmement intéressante. Affichée à 29,99 euros par mois, elle propose en effet une fibre 1 Gb/s, le Wi-Fi 6, ainsi que la TV et la téléphonie.