Vous n’avez sans doute pas besoin de 130 Go de data, mais à ce prix-là, ça ne vaut pas le coup de se priver

Si la 5G commence sévèrement à se démocratiser, les tarifs pratiqués par les opérateurs restent encore majoritairement assez élevés. Enfin ça, c’était avant que Bouygues Telecom ne débarque avec ses nouveaux forfaits B&You.

La 5G, c’est l’avenir, personne ne le contestera. Débits plus importants, faible latence, meilleures performances réseau : les arguments pour franchir le pas sont nombreux, pour peu que l’on ait un terminal compatible. Pourtant, et malgré une jolie progression depuis 2021, la 5G reste encore peu adoptée par les utilisateurs de smartphones. En 2024, les utilisateurs de 5G représentent à peine 17 % du total des cartes SIM recensées en France. Un chiffre assez bas qui s’explique entre autres par le taux d’équipement de mobiles compatibles 5G, mais aussi par le prix des forfaits 5 G.

Jusque très récemment, il n’était pas rare de payer une trentaine d’euros pour disposer d’un forfait 5G décent. C’était sans compter sur Bouygues Telecom et ses nouvelles offres B&You. Depuis quelques semaines maintenant, l’opérateur propose en effet des forfaits 5G qui bénéficient d’un excellent rapport performances-prix. Exemple avec son forfait B&You 5G 130 Go, actuellement proposé à 12,99 euros par mois, sans engagement.

B&You 130 Go : de la 5G comme s’il en pleuvait

Avec son forfait 5G 130 Go, B&You propose la quintessence du forfait mobile. Comprenez par là qu’il procure toutes les prestations que l’on peut attendre d’un forfait mobile en 2024, avec, pour couronner le tout, un positionnement tarifaire pour le moins alléchant.

Sur le plan de la téléphonie, l’offre est on ne peut plus classique. Appels, SMS et MMS illimités sur l’ensemble du territoire français métropolitain, appels et SMS en illimités depuis les DOM et l’Europe vers la France métropolitaine, les DOM et l’Europe… Bouygues Telecom ne réinvente pas la roue, mais en a-t-il vraiment besoin ?

C’est en revanche au niveau de la data que ce forfait prend tout son intérêt avec son enveloppe qui culmine à 130 Go par mois. Une enveloppe confortable qui permet chaque mois de consulter ses e-mails, naviguer, regarder des vidéos ou télécharger et jouer à des jeux vidéo sans avoir à surveiller sa consommation. Les plus aventureux seront ravis d’apprendre que 35 Go sur les 130 peuvent être utilisés dans les DOM ou en Europe.

Dernier avantage à mettre au crédit de ce forfait : la qualité du réseau employé. Si l’on se fie aux données récoltées par l’ARCEP, Bouygues possède non seulement l’un des réseaux les plus étendus avec près de 17 517 sites recensés sur le territoire français, mais encore des débits parmi les meilleurs qui soient.

Changez de forfait l’esprit libre, c’est Bouygues Telecom qui s’occupe de tout

Vous avez envie de vous laisser séduire par cette offre alléchante de Bouygues Telecom, mais la perspective de faire des démarches pour résilier votre abonnement actuel vous déprime ? Pas de problème. Grâce à la portabilité du numéro, vous n’aurez strictement rien à faire (enfin presque). Pendant le processus d’inscription, il vous sera proposé de conserver votre numéro de téléphone actuel. Au-delà de ne pas avoir à retenir un nouveau numéro de téléphone, cette simple action permet de se défaire de toutes les démarches pénibles.

Après avoir coché la case ad hoc, il suffit de fournir son RIO (obtenu après un simple appel au 3179) et le tour est joué. C’est alors Bouygues Telecom qui se chargera de résilier votre abonnement auprès de votre ancien opérateur, mais aussi de transférer et d’activer la ligne. Un processus indolore, invisible, qui ne perturbera à aucun moment l’usage de votre téléphone.

12,99 euros par mois : la très belle offre 5G de Bouygues Telecom

Au-delà d’une rondelette enveloppe de data, ce forfait B&You 5G se démarque surtout par son positionnement tarifaire. Bouygues Telecom a décidé de faire bouger les lignes en la matière avec une offre particulièrement abordable pour de la 5G, puisqu’elle est facturée 12,99 euros par mois seulement. À titre d’exemple, l’opérateur propose son forfait 4G 80 Go à 10,99 euros par mois.

Là où les choses deviennent encore plus intéressantes, c’est lorsque l’on cumule cette offre avec l’un des meilleurs abonnements fibres du moment. Une offre triple play (internet, TV et téléphonie) qui propose une fibre 1 Gb/s pour 29,99 euros, mais réservée aux abonnés Bouygues Telecom.