Kia EV6 vs Audi Q4 e-tron : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La dernière voiture électrique de Kia, l’EV6, a de nombreux atouts à faire valoir. Nous avons décidé de la mettre en face de l’Audi Q4 e-tron, pour vous aider à choisir celle qui est faite pour vous. Entre l’intérieur premium de l’Allemande et la charge ultra-rapide de la Coréenne, qui va l’emporter ?

L’année 2021 est sans aucun doute la plus fournie de l’histoire en matière de voitures électriques. Les SUV compacts ont notamment été très populaires, avec de nombreuses marques qui sont arrivées sur ce segment. Parmi les dernières nées, la Kia EV6 est une concurrente sérieuse qui mérite de l’attention.

En face, nous avons choisi d’aligner l’Audi Q4 e-tron et son intérieur sans doute plus travaillé que celui de la Coréenne, mais qui ne profite pas de la charge aussi rapide de l’EV6. Selon vos préférences et vos besoins, vous devriez avoir un avis éclairé à la fin de ce comparatif. Allons-y !

Fiches techniques des Kia EV6 et Audi Q4 e-Tron

Modèle Kia EV6 Audi Q4 e-tron Catégorie Crossovers SUV Puissance (chevaux) 228 chevaux 299 chevaux Puissance (kw) 160 kW 220 kW 0 à 100 km/h 5.2 secondes 6.2 secondes Niveau d'autonomie Autonomie complète Autonomie complète Vitesse max N/C 180 km/h Taille de l'écran principale 12.3 pouces 11.6 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4680 mm 4588 mm Hauteur 1550 mm 1632 mm Largeur 1880 mm 1865 mm Prix entrée de gamme 45000 euros 42800 euros Poids Maximal 1600 kg 1000 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

Avec une allure qui sort tout droit d’un concept de designer automobile, la Kia EV6 et ses formes atypiques ne laisseront pas indifférentes. La signature lumineuse arrière est notamment très réussie, avec un bandeau de LED qui occupe toute la largeur du coffre. En termes de dimensions, on retrouve un gabarit classique pour le segment des SUV électriques compacts : 4,68 mètres de long, 1,88 mètre de large et 1,55 mètre de haut. Enfin, sur la balance, l’EV6 affichera un poids compris entre 1 920 et 2 170 kilogrammes selon les versions.

Pour l’Audi Q4 e-tron, on va retrouver un poids et des dimensions très proches de l’EV6. Comptez entre 1 890 et 2 135 kilogrammes selon les versions, soit peu ou prou 40 kilos de moins que sa rivale du jour. Avec ses 4,59 mètres de long pour 1,86 mètre de large et 1,63 mètre de haut, l’empreinte au sol de la Q4 e-tron sera comparable avec celle de l’EV6.

Le design extérieur est ici bien plus classique : Audi a sorti un SUV conforme à ses standard et ne se le cache pas. L’arrière est assez haut perché, les lignes sont marquées sur les ailes et la calandre à l’avant est très imposante. On retrouve les éléments de design classiques de la marque aux quatre anneaux.

À l’intérieur

Avec son empattement de 2,90 mètres, la Kia EV6 donne le ton : il y aura de la place à l’intérieur à l’avant comme à l’arrière. Les sièges « relax » situés à l’avant — ils permettent d’adopter une position presque allongée pour se reposer — feront mouche lors des grands trajets, où une micro sieste sera bienvenue pour le passager ou le conducteur lors d’une pause sur une aire d’autoroute.

Avec un volume de coffre de 490 Litres à l’arrière et entre 20 et 52 Litres à l’avant, la capacité de stockage de l’EV6 est très correcte pour le segment.

Il n’y a pas de coffre avant sur l’Audi Q4 e-tron, mais le coffre arrière est un peu plus généreux que celui de la Coréenne : comptez 520 Litres, et jusqu’à 1 490 Litres en rabattant les sièges arrière. On retrouve à l’intérieur une ambiance très « Audi » : un tableau de bord avec deux écrans, la console flottante équipée du levier permettant de modifier les rapports et de nombreux boutons répartis au niveau de la planche de bord et du volant pour contrôler la majorité des fonctionnalités du véhicule.

Technologies embarquées

La Kia EV6, dans ses configurations haut de gamme, regroupe toutes les technologies que l’on peut attendre d’une bonne voiture électrique neuve. Régulateur adaptatif, maintien dans les lignes ou encore affichage tête-haute, tout y est. Les deux écrans de 12 pouces de la planche de bord (un derrière l’écran, un au centre) permettent de contrôler la quasi-totalité des paramètres du véhicule.

Android Auto et Apple CarPlay sont de la partie sur l’EV6 comme sur la Q4 e-tron, ce qui vous permettra d’utiliser des applications taillées sur mesure pour les véhicules électriques, comme ABetterRoutePlanner ou Chargemap.

Sur la Q4 e-tron, deux écrans sont présents, dans la configuration typique d’aujourd’hui : un derrière le volant, permettant par exemple de voir la navigation sans détourner le regard de la route, et un au centre, contrôlant notamment les médias, Apple CarPlay ou Android Auto.

Sur la route

Si la Kia EV6 ne nous avait pas impressionnés par le confort de ses suspensions lors de notre essai, l’agrément de conduite reste très agréable. Des palettes au volant permettent de choisir précisément le niveau de régénération souhaité, et le niveau maximal rend possible la fameuse conduite à une pédale tant prisée les conducteurs de véhicules électriques.

Les performances de l’EV6 (dans les deux versions actuellement disponibles sur le marché français) ne sont pas les meilleures de la catégorie : avec 229 chevaux pour une voiture de près de deux tonnes, c’est suffisant pour une conduite en bon père de famille, mais vous ne serez pas impressionnés par ses reprises, sauf si vous attendez la version GT.

Une fois n’est pas coutume chez Audi, on est en présence d’une voiture très confortable. Les accélérations ne sont pas décoiffantes, mais les quelque 300 chevaux développés par le groupe motopropulseur offrent tout de même des reprises satisfaisantes.

La position de conduite est exemplaire, et l’ensemble des commandes à bord de l’habitacle montrent que l’ergonomie globale a été très réfléchie. Enfin, avec un rayon de braquage de seulement 5,10 mètres, les manœuvres de parking seront facilitées, ce qui est toujours bienvenu avec un véhicule de cette taille.

Les différentes motorisations proposées

La gamme de la Kia EV6 est découpée en trois motorisations différentes :

EV6 2 roues motrices, propulsion avec batterie de 77 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 4×4, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 GT, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, vitesse maximale de 260 km/h.

Enfin, au catalogue français, Audi décline la Q4 e-tron en trois motorisations différentes :

35 e-tron : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 9,0 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

40 e-tron : moteur arrière, propulsion, 0 à 100 km/h en 8,5 secondes, vitesse maximale de 160 km/h ;

50 e-tron quattro : moteur avant et arrière, transmission intégrale, 0 à 100 km/h en 6,2 secondes, vitesse maximale de 180 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

Nous arrivons à la section qui va comporter le plus de différences entre les deux véhicules. D’un côté, la Kia EV6 s’appuie sur son architecture de batterie 800 volts, qui va lui permettre de grimper de 10 à 80 % en 18 minutes seulement, avec une puissance de charge maximale avoisinant les 230 kW.

De l’autre, l’Audi Q4 e-tron ne chargera qu’à 125 kW de puissance maximale (110 kW pour l’entrée de gamme) : ainsi, les pauses pour recharger son véhicule lors de grands trajets seront nécessairement plus longues.

L’autonomie de la Kia EV6 varie entre 480 et 528 kilomètres en cycle WLTP, contre 310 à 472 kilomètres pour l’Audi Q4 e-tron. Toutes les versions des deux véhicules embarquent un chargeur de 11 kW, sauf l’Audi Q4 35 e-tron, qui ne recharge en courant alternatif qu’à 7 kW.

Prix

Les quatre finitions différentes du catalogue de Kia permettent d’avoir un prix de départ pour l’EV6 de 47 990 euros : elle est donc éligible au bonus écologique de 2 000 euros seulement. La version la plus haut de gamme, l’EV6 GT-Line+, démarre à 66 990 euros (aucun bonus), s’approchant ainsi de la plus onéreuse des Audi Q4 e-tron.

L’Audi Q4 e-tron démarre quant à elle à 42 800 euros, la rendant éligible au bonus écologique maximal, ce qui ramène son prix de départ à 36 800 euros, soit 8 000 euros de moins que l’EV6, mais avec une batterie bien plus petite. Bien entendu, le catalogue d’options taille XXL du constructeur peut aisément faire grimper l’addition à plus de 70 000 euros sur une Q4 50 e-tron quattro.

Laquelle choisir entre la Kia EV6 et l’Audi Q4 e-Tron ?

Au terme de ce comparatif, les éléments les plus différenciants entre l’EV6 et la Q4 e-tron sont triple : design, charge rapide et performances. Les lignes extérieures très différentes des deux SUV trouveront leurs admirateurs ou détracteurs. Bref, c’est selon vos goûts et vos couleurs.

Si vous privilégiez les longs trajets et que vous souhaitez minimiser les temps de charge, il faut reconnaître que l’EV6 est difficile à battre. Mais la qualité de l’intérieur de l’Audi Q4 e-tron ne laisse pas indifférente, même si cela coûte quelques dizaines de minutes de charge supplémentaire lors des longs voyages.

