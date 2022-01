MG Marvel R vs Kia EV6 : laquelle est la meilleure voiture électrique ?

La nouvelle MG Marvel R affronte aujourd’hui la Kia EV6 dans ce face-à-face de voitures électriques. Lequel de ces deux SUV vous correspond le mieux ? Tentons de répondre à cette interrogation dans ce dossier.

Les SUV électriques ont le vent en poupe, et les dernières sorties de l’année 2021 que sont la Kia EV6 et la MG Marvel R sont deux références qu’il convient de considérer lorsque l’on est un acheteur potentiel.

Dans ce dossier, nous essayerons de vous aider à déterminer celle qui vous conviendra le mieux, en mettant en avant leurs différences et similitudes. Design, qualité de l’intérieur, performances de charge rapide ou encore technologies embarquées, tout y passera. Allons-y sans plus attendre.

Fiches techniques des MG Marvel R et Kia EV6

Modèle MG Marvel R Electric Kia EV6 Catégorie SUV Crossovers Puissance (chevaux) 288 chevaux 228 chevaux Puissance (kw) 212 kW 160 kW 0 à 100 km/h 4.9 secondes 5.2 secondes Niveau d'autonomie Autonomie partielle Autonomie complète Vitesse max 200 km/h N/C Taille de l'écran principale 19.4 pouces 12.3 pouces Prises côté voiture Type 2 Combo (CCS) Type 2 Combo (CCS) Longueur 4670 mm 4680 mm Hauteur 1620 mm 1550 mm Largeur 1920 mm 1880 mm Prix entrée de gamme N/C 45000 euros Poids Maximal 750 kg 1600 kg Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Dimensions, poids et design extérieur

MG ne se cache pas de proposer un SUV au design très classique, avec simplement une signature lumineuse à l’avant qui sort de l’ordinaire. En terme de dimensions, on retrouve un gabarit classique pour le segment : 4,67 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,61 mètre de haut.

En termes de poids, MG propose deux configurations qui pèseront soit 1 810, soit 1 920 kilogrammes. Kia, de son côté, affiche pour l’EV6 un poids compris entre 1 920 et 2 170 kilogrammes selon les versions.

Au niveau du design, l’EV6 est bien moins conventionnelle, et ne laissera pas indifférente. Sous ses allures de concept-car, on retrouve une vraie voiture de production à l’allure inédite. Les dimensions sont assez proches, avec une longueur de 4,68 mètres, pour 1,88 mètre de large et 1,55 mètre de haut.

À l’intérieur

L’intérieur du Marvel R est très qualitatif, avec un intérieur cuir et un toit panoramique qui permet de bénéficier d’un habitacle très lumineux. Les sièges avant sont très confortables. À l’arrière, deux adultes pourront s’installer sans problème grâce notamment à une excellente garde au toit.

Le point noir se situe au niveau du coffre arrière de seulement 357 Litres, ce qui est peu pour le segment. Bonne nouvelle toutefois, un coffre avant de 150 Litres se dévoile sous le capot.

La Kia EV6 offre quant à elle un volume de coffre plus généreux, avec 490 Litres à l’arrière et jusqu’à 52 Litres à l’avant.

Avec un empattement de 2,90 mètres, les passagers avant comme arrière seront installés confortablement, avec le luxe de pouvoir allonger les sièges avant pour éventuellement profiter d’une sieste pendant une charge. Pratique.

Technologies embarquées

Deux écrans sont présents à bord de la MG Marvel R : l’un derrière l’écran et l’autre au centre de la planche de bord. Au format portrait avec une diagonale de 19,4 pouces, l’écran central est très imposant, mais malheureusement avec une qualité tout juste passable.

Une vue à 360 degrés en réalité augmentée est proposée : toutefois, la qualité des caméras n’est pas excellente, rendant ces fonctionnalités plus « gadgets » qu’utiles.

Pour la Kia EV6, on retrouve deux écrans également mais dans une disposition plus classique avec un taille de 12 pouces derrière le volant, et 12 pouces au milieu de la planche de bord en format paysage.

Un affichage tête-haute est disponible sur les versions les plus haut de gamme, et Android Auto comme Apple Carplay sont de la partie pour vous permettre d’utiliser les applications de navigation de votre choix notamment.

Sur la route

Pour la MG Marvel R, le niveau de confort est excellent tant que vous acceptez de conduire avec douceur. En effet, la prise de roulis pourra se faire sentir sur des freinages appuyés, qui sont en plus assez surprenants à cause de la pédale de frein qui manque de mordant.

Différents niveaux de freinage régénératif sont disponibles et réglables via l’écran central, alors que sur l’EV6, cela s’effectue via des palettes au volant, ce qui s’avère plus pratique.

Les suspensions un peu fermes de la Kia EV6 constitueront peut-être un petit point noir pour certains, d’autant plus que le côté dynamique du véhicule semblent un poil en retrait au profit du confort. Oubliez les performances décoiffantes pour un véhicule qui affiche 229 chevaux et un poids de 2,2 tonnes, et misez plutôt sur une conduite souple et délicate.

Les différentes motorisations proposées

MG propose trois niveaux de finition différents, mais seulement deux motorisations à son catalogue :

MG Marvel R Comfort ou Luxury, propulsion avec deux moteurs à l’arrière et batterie de 70 kWh : 0 à 100 km/h en 7,9 secondes, vitesse maximale de 200 km/h ;

MG Marvel R Performance, transmission intégrale avec deux moteurs à l’arrière et un moteur à l’avant, batterie de 70 kWh : 0 à 100 km/h en 4,9 secondes, vitesse maximale de 200 km/h ;

Kia propose trois versions différentes de son EV6 au catalogue français :

EV6 deux roues motrices, propulsion avec batterie de 77 kWh : moteur arrière uniquement, 0 à 100 km/h en 7,3 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 4×4, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, vitesse maximale de 188 km/h ;

EV6 GT, transmission intégrale avec batterie de 77 kWh : moteur avant et arrière, 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, vitesse maximale de 260 km/h.

Autonomie, batterie et recharge

L’autonomie affichée en cycle WLTP pour la MG Marvel R est de 370 kilomètres pour la version Performance, et 402 kilomètres pour les versions Comfort et Luxury.

Avec une batterie de 70 kWh sur tous les modèles, il vous faudra autour de 7 heures dans le meilleur des cas pour remplir la batterie à domicile avec une Wallbox de 11 kW. En charge rapide, le constructeur annonce 43 minutes pour passer de 5 à 80 % de batterie.

La championne de la charge rapide qu’est la Kia EV6 profitera des bornes Ionity pour arriver à 80 % de batterie en 18 minutes seulement. Avec 77 kWh utilisables dans la batterie, l’autonomie est annoncée à 528 kilomètres en cycle WLTP dans le meilleur des cas. Si vous sélectionnez la version GT, elle est estimée à 406 kilomètres.

Prix

Les tarifs de la MG Marvel R en France sont compris entre 39 990 euros (hors bonus écologique de 6 000 euros à l’heure actuelle) et 48 990 euros (éligible au bonus écologique de 2 000 euros) sans compter les éventuelles options. L’avantage du catalogue MG est qu’il n’y a pas vraiment d’options à ajouter tant les finitions sont complètes.

La Kia EV6 débute à 47 990 euros, duquel il faut déduire le bonus écologique de 2 000 euros (puis 1000 euros à partir du 1er juillet 2022). L’EV6 GT-Line + est quant à elle proposée à partir de 66 990 euros, et est donc exclue du bonus écologique.

Laquelle choisir entre la MG Marvel R et la Kia EV6 ?

Vous aurez sans doute votre préférence à la fin de cet article entre les deux SUV électriques que sont la MG Marvel R et la Kia EV6. Si les longs trajets sont fréquents, la Kia EV6 l’emportera haut la main, grâce à ses performances exceptionnelles en charge rapide.

Par contre, si les qualités de finition et l’intérieur assez novateur de la MG Marvel R vous attirent, vous saurez qu’elle vous convient mieux. Avec une entrée de gamme pour la Marvel R disponible sous 34 000 euros une fois que le bonus écologique est déduit, il faudra justifier les quelque 12 000 euros de plus nécessaires à l’acquisition de la Kia EV6. Il y a un véritable gap de prix entre les deux véhicules.

Comme souvent, ce sera le facteur décisif.

