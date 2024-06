Xiaomi 14 vs Samsung Galaxy S24 : comment choisir le meilleur smartphone ?

On pourrait dire que le marché du smartphone est plutôt hostile aux petits formats. Étrangement, c'est un peu moins vrai pour les téléphones très haut de gamme, comme nos duellistes du jour : le Xiaomi 14 et le Samsung Galaxy S24. Deux étrangetés qui, rendez-vous compte, ne dépassent pas les 6,3 pouces !

C’est vrai, la plupart des téléphones de milieu de gamme ont tendance à se positionner autour des 6,7 pouces. C’est aussi vrai pour les flagship, remarquez, mais les déclinaisons toujours plus nombreuses d’un même smartphone permet aux constructeurs de varier davantage les plaisirs. C’est le cas du Xiaomi 14 et du Samsung Galaxy S24, les plus petits représentants de leur gamme respective. Alors si vous hésitez entre l’un et l’autre, on vous aide à y voir plus clair dans notre nouveau comparatif !

Les Xiaomi 14 et Samsung Galaxy S24 sont disponibles à partir de 1099 euros et 899 euros.

Les fiches techniques des Xiaomi 14 et Samsung Galaxy S24

Modèle Xiaomi 14 Samsung Galaxy S24 Dimensions N/C x N/C x 8,2 mm 70,6 mm x 147 mm x 7,6 mm Interface constructeur MIUI One UI Taille de l'écran 6,36 pouces 6,2 pouces Définition 2670 x 1200 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 460 ppp 418 ppp Technologie OLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Samsung Exynos 2400 Puce graphique Qualcomm Adreno 750 N/C Stockage interne 256 Go, 512 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 32 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur photo frontal N/C 12 Mp Définition enregistrement vidéo 8K @24 fps 8K@30fps Wi-fi N/C Wi-Fi 6E Bluetooth N/C 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes N/C Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 4610 mAh 4000 mAh Poids 193 g 167 g Couleurs Noir, Blanc, Vert, Rose Noir, Argent, Bleu, Crème Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux smartphones aux dimensions raisonnables

Des deux, puisqu’il faut les comparer, c’est le Xiaomi 14 qui dispose des dimensions les plus grandes. Avec son écran de 6,36 pouces, il surclasse légèrement le Samsung et son écran de 6,2 pouces. Bien entendu, cela se ressent sur la prise en main. Le mobile du Sud-Coréen est moins grand, moins épais (7,6 mm seulement contre 8,3 mm pour son concurrent). Fatalement, côté poids, cela fait aussi une vraie différence. Le S24 est un véritable poids plume avec ses 167 grammes. En face, l’embonpoint s’en fait ressentir avec 188 grammes.

Xiaomi 14 // Source : Frandroid / Chloé Pertuis Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Côté design, ce sont aussi deux philosophies opposées qui s’affrontent. Si l’on peut sans mal le qualifier d’un peu trop classique, le S24 reste classieux avec son revêtement mat, très doux sous les doigts. Cette année, Xiaomi renoue avec le dos brillant (coloris blanc et vert) qui, écrivons-le, n’est plus très à la mode. Enfin, il faut le souligner, le bloc d’appareils photo du Xiaomi 14 est beaucoup plus visible et encombrant que celui du Galaxy S24.

En matière de résistance, rien à craindre d’un côté ou de l’autre. Les deux smartphones profitent d’un verre Gorilla Glass Victus (de première et de deuxième génération) et sont certifiés IP68 contre les éclaboussures et les immersions accidentelles.

Samsung jamais inquiété en matière d’écran

Comme souvent dans ce genre de comparatifs, c’est bien Samsung qui récupère la palme du meilleur écran. Il faut dire que le constructeur coréen en connaît un rayon. Pour autant, la dalle choisie par Xiaomi ne démérite pas sur certains points. D’abord, il faut rappeler que sa définition est meilleure, avec 1200p contre 1080p. Pas de quoi faire une réelle différence à l’œil nu, mais notable malgré tout. La fréquence de rafraîchissement reste à 120 Hz dans les deux cas.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mais une fois que l’on sort les sondes, les qualités de l’écran du Xiaomi 14 s’écrasent face à celles du S24, meilleur en tous points. Sa luminosité, qui frôle les 2400 nits, est tout simplement jamais vue sur un smartphone de cette taille. En face, on peine à atteindre les 1200, ce qui peut occasionner quelques petits problèmes de lisibilité en extérieur, surtout avec des lunettes de soleil.

Comme souvent chez Xiaomi, la colorimétrie en sortie d’usine est totalement aux fraises. Il faut se diriger vers les réglages pour changer le mode d’affichage des couleurs. Or, dans un souci d’équité, ce sont les mesures en sortie de boîte que nous garderons ici en tête. En la matière, il n’y a pas débat : le S24 est non seulement plus lumineux, mais aussi plus juste dans sa restitution des couleurs. Le delta E n’excède pas 3,8 chez Samsung, quand il tutoie les 6 sur le Xiaomi 14.

Le S24, un smartphone plus durable

HyperOS (anciennement MIUI), il faut adhérer. Il s’agit d’une interface qui singe énormément d’aspects d’iOS, mais qui surtout ne s’interdit pas d’inviter de la publicité parfois invasive dans l’interface. Oui, même sur des téléphones à un millier d’euros. Et on ne parle même pas des applications parasites qui jonchent l’écran d’accueil au premier démarrage.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Sans attribuer la médaille du parfait constructeur à Samsung, qui a ses défauts, il faut reconnaître qu’en matière d’interface, One UI propose quelque chose de beaucoup plus digeste, sans rien retirer aux possibilités de personnalisation inhérentes à Android 14.

Mais le S24 a surtout deux avantages de poids face au Xiaomi 14. Le premier concerne les fonctionnalités Galaxy AI, avec lesquelles Samsung prend une belle avance en matière d’intelligence artificielle embarquée sur smartphone. La seconde vise directement la durabilité du téléphone, puisqu’il sera mis à jour par son constructeur pendant 7 ans, contre 5 (4 mises à niveau d’Android et une année supplémentaire pour les correctifs de sécurité) pour le Xiaomi 14.

L’Exynos piétiné par le Snapdragon 8 Gen 3

Mais tout n’est pas encore perdu pour le Xiaomi 14, qui accumule déjà un certain retard dans ce comparatif. Car si pour vous l’important est avant tout la vélocité, alors le dernier smartphone du fabricant chinois a de bons arguments à défendre. Comme le Xiaomi 14 Ultra, il embarque la puce Snapdragon 8 Gen 3, réputée non seulement plus rapide, mais aussi plus économe que l’Exynos 2400 qui équipe le Galaxy S24.

Xiaomi 14 // Source : France Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Nos benchmarks l’ont effectivement prouvé : le Xiaomi 14 est beaucoup plus performant que son rival. Maintenant, ce ne sont là que des tests synthétiques qui ne répliquent pas forcément des usages réels. En l’occurrence, nous restons sur deux smartphones très haut de gamme. Et l’un comme l’autre ont réussi à faire tourner Genshin Impact à fond en conservant les 60 images par seconde. Toutefois, les dimensions réduites des deux smartphones ont forcément un impact sur leur capacité à évacuer la chaleur des composants. Si notre journaliste n’a semble-t-il pas rencontré de problème sur le Xiaomi 14, je dois dire qu’il m’est arrivé de le voir se mettre en mode sécurité à cause d’une surchauffe après un benchmark.

Deux photophones contrariés

S’ils ne sont pas aussi polyvalents que leurs grands frères les Xiaomi 14 Ultra et le Samsung Galaxy S24 Ultra (notre versus juste ici), ces modèles « classiques » sont raisonnablement dotés pour faire face à toutes les situations et en tirer de beaux clichés. Mais lequel s’en tire vraiment le mieux ?

Xiaomi 14 :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1,6 ;

Ultra grand-angle : 50 Mpx, f/2.2 ;

Téléobjectif 3,2x : 50 Mpx, f/2.0 ;

Selfie : 32 Mpx, f/2.0.

Samsung Galaxy S24 :

Grand-angle (23 mm) : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle (13 mm) : 12 Mpx, f/2,2 ;

Téléobjectif x3 (69 mm) : 10 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 12 Mpx, f/2,2.

Samsung Galaxy S24 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si l’on se fie à la fiche technique de nos deux rivaux du jour, il apparaît évident que le Xiaomi 14 tire la couverture à lui. Sa configuration est plus musclée et s’appuie sur un trio de capteurs 50 mégapixels de belle taille et aux ouvertures très correctes. Le Samsung en met plein la vue avec son grand-angle, de 50 mégapixels également, mais l’écart de qualité entre les clichés des différents capteurs s’en ressent davantage au quotidien.

Le capteur principal

Xiaomi 14, grand-angle

Samsung Galaxy S24, grand-angle

Clairement, en plein jour et au grand-angle, on a affaire à deux photophones de haut vol. Mais Xiaomi, via son partenariat avec Leica notamment, offre un petit quelque chose en plus du côté du traitement d’image. Un je-ne-sais-quoi qui les fait ressortir davantage du lot. C’est malheureusement difficile à expliquer, mais l’expérience photo du Xiaomi 14 est à ce point agréable qu’on a rarement pris autant plaisir à revoir les photos prises pendant un test.

En matière de longue focale, même constat. Doté d’un zoom à la fois plus généreux (de peu) et d’un capteur mieux défini, le Xiaomi 14 sort du lot avec sa grande variété de focales alternatives (48 mm notamment) qui permettent de varier les plaisirs en portrait. Une vraie trousse à outils pour photographe amateur, qui nous a fait beaucoup d’effet.

Xiaomi 14, téléobjectif

Samsung Galaxy S24, téléobjectif

Le Samsung Galaxy S24 ne démérite pas, bien au contraire. Mais, face au Xiaomi 14, il donne un peu l’impression de se reposer sur ses lauriers, ou du moins de ne pas prendre trop de place pour laisser toute la lumière au S24 Ultra, qui pousse les potards au maximum. Xiaomi ne néglige pas le modèle standard de sa nouvelle gamme, et ça se ressent.

Qui dit petit smartphone dit petite autonomie ?

Pour finir, un petit mot sur l’autonomie de nos smartphones du jour. Concrètement, les deux rivaux offrent une autonomie à peu près équivalente d’après nos tests automatisés avec ViSer. Léger avantage pour le Xiaomi 14 qui dépasse les 14 heures sur une charge, quand le S24 s’éteint au terme de 13h40. Pas de quoi vraiment changer la donne — les deux permettront sans mal de les utiliser une grosse journée sans être à court de jus.

En matière de recharge par contre, c’est bien entendu Xiaomi qui repart avec la palme. Grâce à son chargeur 66 W inclus, il peut être rechargé totalement en une demi-heure chrono. Pour le S24, comptez 1h10 avec un bon chargeur (à vos frais).

Xiaomi 14 ou Samsung Galaxy S24 : lequel choisir ?

Le duel entre le Xiaomi 14 et le S24 est plus serré qu’il y paraît. Si les premières catégories de tests donnaient le S24 clairement vainqueur, les lignes sont moins claires à mesure que l’on progresse dans notre analyse. Cependant, il nous restait un élément à prendre en compte : le prix. Et avec 200 euros de plus sur la facture, les atouts du Xiaomi 14 ne nous apparaissent pas forcément justifiés face à un S24 qui a pour lui le meilleur écran et la meilleure interface Android. Par ailleurs, il sera mis à jour plus longtemps, ce qui en fait un rapport qualité-prix encore plus intéressant face au Xiaomi 14.

Reste que si vous voulez un petit smartphone surprenant en photo, notre cœur pencherait plutôt en faveur du Xiaomi 14.