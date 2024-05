Samsung Galaxy A55 vs Galaxy A54 : comment choisir le meilleur smartphone ?

Ils attirent peut-être moins la lumière que les Galaxy S, mais les Samsung Galaxy de gamme A figurent parmi les smartphones les plus vendus sur la planète. Alors que le nouveau modèle phare vient juste de sortir, il est naturel de vous proposer un comparatif avec son prédécesseur afin de mieux aiguiller votre choix. Voici notre versus Galaxy A55 vs Galaxy A54.

Les dés sont un peu pipés d’avance. Vous n’avez probablement même pas besoin de lire cet article pour savoir que le Samsung Galaxy A55 est meilleur que le Galaxy A54. Mais ne partez pas si vite ! Tout l’intérêt de cet article est justement de souligner à quel point cette nouvelle édition est meilleure, et si elle mérite que vous y investissiez près de 500 euros alors que son devancier a fatalement subi une importante décote depuis sa sortie. Alors, on fait le tour ?

Les Samsung Galaxy A55 et Galaxy A54 sont déjà disponibles, à partir de 479 euros pour le premier et aux alentours des 400 euros pour le second.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy A55 et Galaxy A54

Design : un problème de taille

On écrit « problème » pour appâter le chaland, mais c’est davantage un constat : Samsung a revu ses ordres de grandeur cette année. De 6,4 pouces pour le A54, on passe cette année à 6,6 pouces. Une poussée de croissance qui a son incidence sur la préhension de l’appareil, mais aussi sur son poids qui atteint désormais 213 grammes (202 pour le A54).

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

En clair, si vous aimez vos smartphones légers et faciles à manipuler à une main, la diagonale du Galaxy A55 pourrait vous faire grincer des dents. Ceci étant, les deux appareils conservent leur épaisseur de 8,2 mm et leur certification IP67 pour une bonne résistance aux aléas de la vie. Mais le modèle le plus récent a pour lui l’adoption du verre Gorilla Glass Victus+, bien plus résistant aux égratignures que ne l’est le Gorilla Glass 5 de la génération précédente. Si vous êtes du genre maladroit, ça peut avoir son importance.

Surprise au chapitre de l’écran

Samsung ne lésine jamais sur la qualité de ses écrans, et nous avons là deux très bons représentants de la qualité des dalles du fabricant sud-coréen. Bien que le A55 soit équipé d’un écran plus grand, les deux smartphones offrent une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (attention : elle n’est pas dynamique comme sur les smartphones haut de gamme).

Nous le notions dans notre test de l’époque : la luminosité du Galaxy A54 est tout bonnement impressionnante et tutoie les 1300 nits. Il apparaît que la dalle du A55 n’est pas tout à fait aussi à l’aise et ne grimpe pas au-delà des 900 nits. Pour l’essentiel, cela ne posera guère de problème à part sous un soleil à son zénith avec des lunettes de soleil épaisses chaussées sur le nez.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Mais ce n’est pas le seul critère sur lequel le A54 semble surpasser son petit frère. Même en matière de colorimétrie, le A55 n’est pas tout à fait au même niveau que son aîné. En mode de couleurs « Vif » (sélectionné par défaut), il ne couvre que 89 % du gamut DCI-P3 contre 127 % pour le A54. En clair : les couleurs sont plus saturées, plus riches. Dans les deux cas, en revanche, la justesse n’est pas tout à fait au rendez-vous, avec un delta E d’environ 4,5 pour les deux smartphones (on attend plutôt un chiffre inférieur à 3).

Une excellente interface logicielle

Samsung oblige, les deux smartphones sont fournis avec One UI dans sa dernière version 6.1. La différence est évidente : le Galaxy A55 étant sorti après le A54, il sera mis à jour plus longtemps si vous l’achetez aujourd’hui. Sur la gamme A, Samsung promet quatre mises à niveau majeures d’Android et une année de rab pour les correctifs de sécurité. Cela reste largement au-dessus de la concurrence (Redmi en tête) qui, souvent, ne propose pas mieux que trois ans, tout inclus.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

One UI est aussi une interface Android riche en fonctionnalités et possibilités de personnalisation. Si l’on peut pester sur de nombreuses applications préinstallées (de Microsoft, notamment), on s’en débarrasse facilement. Toutefois, soyez prévenus : les Galaxy A n’embarque pas (encore ?) de fonctionnalités Galaxy AI.

Un bel écart de performances

On ne vous apprendra rien : les puces les plus récentes sont plus performantes. Forcément, le Samsung Galaxy A55 offre une expérience plus fluide, plus adaptée au jeu, que le A54. Ce dernier n’est pas honteux pour un sou, attention. La puce Exynos 1380 dont il est équipé reste très suffisant pour de la navigation sur les réseaux sociaux, mais montre très vite ses limites sur de l’applicatif un peu costaud comme des jeux 3D.

Samsung Galaxy A55 // Source : Geoffroy Husson Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Mieux conçue, et dissipant mieux sa chaleur, la Exynos 1480 du A55 la surpasse en tous points. Dans l’ensemble, nous avons noté un gain de performances de l’ordre de 20 %. À ce niveau de prix, ce n’est pas négligeable, et classe le smartphone parmi les plus véloces qu’on puisse s’offrir sous les 500 €.

Du pareil au même en photo ?

Alerte recyclage. Cette année, le Galaxy A55 récupère les mêmes capteurs photo que le Galaxy A54. Faut-il s’attendre à des résultats tout à fait identiques ? Pas forcément. On le sait, le SoC joue un rôle important dans le traitement, et donc le rendu, des photographies prises au smartphone. Attendons plutôt d’en observer quelques-unes pour rendre un verdict.

Samsung Galaxy A55 :

Grand-angle : capteur 50 mégapixels, f/1,8, PDAF, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2,2 ;

Appareil photo macro : 5 mégapixels, f/2,4 ;

Selfie : 32 mégapixels, f/2,2.

Samsung Galaxy A54 :

Grand-angle : capteur 50 mégapixels, f/1,8, PDAF, OIS ;

Ultra grand-angle : 12 mégapixels, f/2,2, 123°, 1,12 µm ;

Appareil photo macro : 5 mégapixels, f/2,4 ;

Selfie : 32 mégapixels, f/2,2.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le verdict tombe rapidement à la lecture de nos deux tests : c’est bonnet blanc, blanc bonnet. Clairement, la donne ne change pas radicalement en seulement un an et en conservant les mêmes capteurs. Ceux-là profitent des mêmes qualités et se font épingler pour les mêmes défauts. En l’occurrence, le grand-angle se montre très capable en plein jour avec une définition généreuse, un traitement tout en faveur de couleurs explosives et un piqué impressionnant pour un smartphone de milieu de gamme. En basse lumière, le capteur montre vite ses limites avec une grande sensibilité aux mouvements qui pourraient ruiner la pose longue.

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55, grand-angle

Samsung Galaxy A54, grand-angle

L’ultra grand-angle, lui, souffre comme quantité de ses homologues d’une faible définition et d’un petit capteur qui peine à restituer correctement l’intégralité d’une scène. Les détails partent aux oubliettes, comme lissés, voire gommés, par la petitesse du module photo. Dommage, mais pas inattendu ! On vous épargne toutefois le constat (médiocre) qui est dressé dans les deux cas concernant le module macro, toujours aussi inutile et ne servant qu’à faire apparaître trois appareils photo au dos du smartphone.

Samsung Galaxy A55, ultra grand-angle

Samsung Galaxy A54, ultra grand-angle

Il faut retenir que, pour l’essentiel, les Galaxy A55 et A54 ne valent vraiment que pour leur grand-angle. De bonne facture, il se montre polyvalent pour mettre en valeur leur sujet. La qualité des appareils photo secondaires est bien plus discutable. Mais ce n’est là qu’un trait commun des smartphones de milieu de gamme, on ne leur en tient pas rigueur.

Légère amélioration sur l’autonomie

Recyclage encore, le Galaxy A55 embarque la même batterie de 5000 mAh que son prédécesseur. La puce Exynos 1480 se montre en revanche un peu moins énergivore que la 1380. C’est en tout cas comme cela qu’on lit les résultats obtenus via notre logiciel de tests automatisés ViSer. Sur ce protocole, le A55 a mis 13h11 à s’éteindre, contre 12h49 pour le A54. Ce n’est pas radical, mais ça peut faire la différence sur une longue journée d’utilisation.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Côté recharge, en revanche, rien ne change. Avec un adaptateur secteur 25W (non fourni), il faut compter environ 1h30 pour passer d’un smartphone éteint à une pleine charge. On a vu (bien) mieux.

Samsung Galaxy A55 ou Galaxy A54 : lequel choisir ?

Pas de révolution à l’horizon, mais de menus ajustements qui peuvent avoir du sens selon vos préférences. En l’occurrence, et c’est incontestable, le A55 est bien plus rapide que son devancier. Il est également plus grand, ce qui peut aussi bien être un atout qu’un désavantage aujourd’hui. C’est vrai, on ne manque pas de grands smartphones… mais quid des appareils utilisables à une main ? Une rareté, que même Samsung semble vouloir reléguer au passé.

Pour le reste, cet article illustre bien à quel point les propositions techniques sont proches. Que ce soit en photo ou en autonomie, les Galaxy A55 et A54 peinent à se distinguer vraiment. Vient alors la question fatidique : vaut-il mieux opter pour l’ancien modèle ? Notre réponse dépendra essentiellement du prix auquel vous parvenez à vous procurer un A54. Sous les 400 €, cela peut valoir le coup, même si le support logiciel sera fatalement moins long que sur la dernière mouture.



