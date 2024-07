Samsung Galaxy A15 4G vs Xiaomi Redmi Note 13 4G : comment choisir le meilleur smartphone ?

Difficile de trouver un bon smartphone 4G de nos jours. Que ce soit parce qu'on ne dispose pas d'un forfait 5G, ou simplement pour faire de petites économies, il existe heureusement encore quelques références notables.

Les Samsung Galaxy A15 et Redmi Note 13 4G font presque figure de rĂ©sistants dans un marchĂ© saturĂ© de rĂ©fĂ©rences compatibles 5G. Deux smartphones très abordables, que l’on pourrait Ă certains Ă©gards considĂ©rĂ©s d’entrĂ©e de gamme, qu’il nous appartient aujourd’hui de dĂ©partager dans ce nouveau versus.

Les Samsung Galaxy A15 et Redmi Note 13 4G sont déjà disponibles pour 219 € et 199 € respectivement.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy A15 4G et Xiaomi Redmi Note 13 4G

Modèle Samsung Galaxy A15 4G Apple iPhone 15 Dimensions 76,8 mm x 160,1 mm x 8,4 mm 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm Interface constructeur One UI N/C Taille de l'écran 6,5 pouces 6,1 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2556 x 1179 pixels Densité de pixels 396 ppp 461 ppp Technologie Super AMOLED OLED SoC Mediatek Helio G99 Apple A16 Bionic Puce graphique Mali-G57 MC2 Apple GPU Stockage interne 128 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 5 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur 1 : 48 Mp

Capteur 2 : 12 Mp Capteur photo frontal 13 Mp 12 Mp Définition enregistrement vidéo 1080p @ 30 fps 4K Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 5G Non Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sur le côté Non Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh N/C Poids 200 g 171 g Couleurs Bleu Noir, Bleu, Vert, Jaune, Rose Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Un Redmi d’apparence plus moderne

Il ne faut pas s’attarder longuement sur le look des deux concurrents pour s’apercevoir que le Samsung Galaxy A15 a quelques trains de retard en termes de design. Des bordures Ă©paisses, une encoche « en goutte d’eau »… il n’y a pas mille façons de le dire : le smartphone de Samsung a un petit cĂ´tĂ© vieillot.

MĂŞme si les deux mobiles sont conçus en plastique, le Redmi Note 13 4G prĂ©sente mieux. Plus moderne, il met bien en valeur ses capteurs photo Ă l’arrière, et se dĂ©cline dans des coloris plus agrĂ©ables — selon nous. Signalons malgrĂ© tout que les deux appareils proposent d’Ă©tendre leur stockage avec une carte SD, et qu’ils prĂ©sentent tous deux un port jack 3,5 mm.

En revanche, seul le Xiaomi Redmi Note 13 4G dispose d’une certification IP54 le protĂ©geant contre la poussière et les Ă©claboussures minimes. Son Ă©cran est aussi recouvert d’un verre Gorilla Glass 3.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Fluidité ou fidélité des couleurs, il faut choisir

Le Redmi Note 13 4G est très lĂ©gèrement plus grand que le A15 (6,67 » contre 6,5 »), et les diffĂ©rences entre les deux Ă©crans ne s’arrĂŞtent pas lĂ . Par exemple, la frĂ©quence de rafraĂ®chissement du Samsung plafonne Ă 90 Hz, quand celle du Redmi grimpe Ă 120 Hz. Autrement dit, les animations seront plus fluides sur ce dernier.

Maintenant, la fluiditĂ© ne fait pas tout. La justesse de l’affichage est tout aussi importante et, en la matière, le Galaxy A15 a une belle longueur d’avance. D’après les mesures rĂ©alisĂ©es avec notre sonde, ce dernier propose des couleurs beaucoup plus proches du rĂ©fĂ©rentiel utilisĂ©. Le delta E n’excède pas 4, contre plus de 8 sur le concurrent. En revanche, ce dernier affiche par dĂ©faut un affichage un peu plus chaud et proche du standard de 6500K.

En termes de luminositĂ©, le Redmi Note 13 4G tire son Ă©pingle du jeu avec un pic relevĂ© Ă 858 nits. La dalle du Samsung Galaxy A15 n’a pas dĂ©passĂ© les 710 nits d’après nos mesures.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Un meilleur suivi logiciel chez Samsung

Si Xiaomi a fait de gros efforts sur son suivi logiciel ces dernières annĂ©es, il reste surpassĂ© par Samsung, qui offrira pas moins de quatre mises Ă jour majeures d’Android Ă son Galaxy A15. Le Redmi Note 13 4G, lui, s’en tiendra Ă trois mises Ă jour (et une annĂ©e de patchs de sĂ©curitĂ© additionnelle).

Le grand Ă©cart entre les deux appareils s’illustre aussi au niveau de la surcouche Android utilisĂ©e. One UI 6.0, qui Ă©quipe le Galaxy, est une interface très mĂ»re, ne manquant d’aucune fonctionnalitĂ© majeure (si ce n’est le mode always-on). MIUI (puis HyperOS via une mise Ă jour) est pour ainsi dire… chargĂ©e. Surtout en termes d’applications prĂ©installĂ©es. Elle reste toutefois très personnalisable, et pourra en sĂ©duire certaines et certains pour sa ressemblance avec iOS.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Deux téléphones assez lents malgré tout

Il faut s’y attendre lorsqu’on ne peut pas mettre plus de 200 € dans un tĂ©lĂ©phone : aucun des deux rivaux du jour n’est un foudre de guerre. Ceci Ă©tant, il apparaĂ®t que le Redmi Note 13 4G est très lĂ©gèrement devant dans les tests synthĂ©tiques.

Cela se joue de peu, mais le SoC Snapdragon 685 dont il est Ă©quipĂ© se dĂ©brouille globalement mieux que le Helio G99 du Samsung Galaxy A15. Du moins pour sa partie graphique. CĂ´tĂ© processeur, c’est le smartphone sud-corĂ©en qui repasse devant. On aurait donc tendance Ă le conseiller si vous ne jouez pas du tout sur votre tĂ©lĂ©phone.

Le Redmi garde cependant un atout dans sa manche : il embarque 6 Go de RAM contre 4 Go seulement pour le Samsung. Cela n’a l’air de rien, mais sur une si faible quantitĂ©, ça peut faire la diffĂ©rence entre un smartphone lent et un smartphone… qui trottine, dirons-nous.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

D’Ă©videntes limites en photo

Comme pour les performances, la photographie n’est pas tout Ă fait le point fort des smartphones d’entrĂ©e de gamme. Ceci Ă©tant, on remarque que les constructeurs font en sorte de soigner leur copie avec un capteur grand-angle de bonne facture.

Samsung Galaxy A15 4GÂ :

Grand-angle : 50 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle : 5 Mpx, f/2,2 ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 13 Mpx, f/2,0.

Xiaomi Redmi Note 13 4G :

Grand-angle : 108 Mpx, f/1,8 ;

Ultra grand-angle : 8 Mpx, f/2,2 ;

Macro : 2 Mpx, f/2,4 ;

Selfie : 16 Mpx, f/2,4.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Ne vous laissez pas berner par la plus haute rĂ©solution de l’appareil photo principal du Redmi. Sur le terrain, ce n’est pas vraiment cela qui fait la diffĂ©rence. En l’occurrence, il apparaĂ®t que les clichĂ©s capturĂ©s au Galaxy A15 sont meilleurs. Plus colorĂ©s (la patte Samsung), plus dĂ©taillĂ©s, meilleur piqué… En comparaison, les clichĂ©s sortis du Redmi Note 13 4G manquent un peu de vie, paraissent trop plats. En revanche, la haute rĂ©solution du capteur autorise un zoom numĂ©rique 2x de bonne qualitĂ©, lĂ oĂą le Samsung est plus limitĂ© dans l’exercice. Dans les deux cas, les smartphones ne sont pas Ă©quipĂ©s correctement pour effectuer de beaux clichĂ©s nocturnes.

Samsung Galaxy A15, grand-angle

Xiaomi Redmi Note 13 4G, grand-angle

Sans grande surprise, les captures ultra grand-angle ne sont pas très impressionnants. Ils font leur travail, remarquez, ils élargissent le champ de vision. Mais on y perd beaucoup en détail et en justesse colorimétrique.

S’il faut choisir, notre balance penche plutĂ´t en faveur de Samsung, ne serait-ce que pour sa meilleure apprĂ©hension du post-traitement.

Un Redmi qui manque de souffle

Enfin, parlons autonomie. Nous n’avons malheureusement pas pu passer le Galaxy A15 Ă la moulinette de notre test automatisĂ© ViSer. Cependant, nous soulignons dans notre analyse qu’il est parfaitement capable de tenir deux jours grâce Ă sa batterie de 5000 mAh.

Le Redmi Note 13 4G est Ă©quipĂ© d’une batterie de mĂŞme capacitĂ©, mais n’est pas logĂ© Ă la mĂŞme enseigne en termes d’endurance. Avec Ă peine plus de 11h sur ViSer, il devra probablement ĂŞtre rechargĂ© tous les jours pour vous rester fidèle.

Par chance, il dispose d’une fonction de recharge « rapide » (Ă 33W), qui lui permet de regagner 100 % d’autonomie en un tout petit peu plus d’une heure. Comptez 1h40 pour le Samsung et sa recharge plafonnĂ©e Ă 25W.

Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Samsung Galaxy A15 4G ou Xiaomi Redmi Note 13 4G : lequel choisir ?

Le duel est serré ! Comme cela est souvent le cas sur ce segment de marché, le curseur a été placé à différents degrés pour chaque aspect de la fiche technique, et il vous faudra vous demander exactement ce que vous recherchez dans un smartphone avant de faire votre choix.

Cela étant, nous devons avouer une légère préférence pour le Samsung Galaxy A15. Plusieurs raisons à cela : son écran aux couleurs plus naturelles, sa plus grande aisance en photo et aussi son autonomie de haut vol. Le Redmi offre quant à lui un design un peu plus alléchant, un écran plus fluide et des performances un peu supérieures en jeu. Mais gardez en tête que le Galaxy A15 sera mis à jour plus longtemps que son concurrent. Pour certaines personnes, cela peut faire la différence.