Samsung Galaxy S10 vs Note 10 Lite : lequel est le meilleur smartphone ?

Samsung propose avec le Galaxy Note 10 Lite un smartphone entre le milieu de gamme et ses fleurons. Mais que vaut-il face au Galaxy S10 qui a bien baissé de prix ? Réponse avec ce comparatif complet.

Après plusieurs années à simplifier sa gamme, Samsung est reparti dans une petite course aux nombres de modèles commercialisés, notamment avec sa gamme Galaxy A.

Entre ses fleurons les Galaxy S et Galaxy Note et sa large gamme Galaxy A, Samsung propose désormais les modèles « Lite », avec le Galaxy Note 10 Lite.

Lancé à 600 euros, on trouve désormais le Galaxy Note 10 autour des 500 euros, le même prix auquel on trouve aussi le Galaxy S10, fleuron du début d’année 2019. Alors au même prix, lequel vaut-il mieux choisir ? Nous allons comparer point par point le design, l’écran, le logiciel, la photo, les performances et l’autonomie des deux smartphones.

Comparons les fiches techniques

Modèle Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy Note 10 Lite Version de l'OS Android 9.0 Android 10 Q Interface constructeur N/C Samsung One UI Taille d'écran 6.1 pouces 6.7 pouces Définition 3040 x 1440 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 550 ppp N/C Technologie OLED Super AMOLED SoC Exynos 9820 Exynos 9810 Puce Graphique (GPU) ARM Mali G76 ARM Mali G72 MP18 Mémoire vive (RAM) 8 Go 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 512 Go 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 16 Mpx

Capteur 1 : 12 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx 32 Mpx Enregistrement vidéo 4K 4K@60 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM N/C Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 3400 mAh 4500 mAh Dimensions 70.4 x 149.9 x 7.8mm 76.1 x 163.7 x 8.7mm Poids 157 grammes 198 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu, Jaune, Rose, Vert Noir, Argent, Rouge Prix 599€ 499€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

L’année de l’écran à bulle

Samsung ne voulait pas d’encoche sur ses smartphones, en tout cas sur le haut de gamme. Alors la firme a adopté une autre idée : le poinçon dans l’écran, une bulle pour y placer la caméra en façade.

Nos deux smartphones ici présents montrent donc cette particularité, mais avec une petite variation. Sur le Galaxy S10, la bulle se trouve en haut à droite de l’écran, alors que sur le Note 10 Lite, Samsung a préféré centrer cet élément.

Dans les deux cas on a des bordures assez fines tout autour de l’écran, même si celles sur le Note 10 Lite sont bien plus marquées. La raison ? Les bords non incurvés du Note 10 Lite qui ravira ceux qui n’aiment pas cet élément de design si cher à Samsung habituellement.

Le dos change un peu plus, puisque le Note 10 Lite adopte les lignes de design des smartphones 2020 de Samsung, avec un module photo rectangulaire dans le coin du smartphone.

Tout ça, c’est du domaine de l’esthétique, la différence la plus importante en matière de design entre les deux smartphones se trouve être la prise en main.

Lors de son test, Geoffroy a noté que si le Galaxy Note 10 Lite tenait bien en main, il se sentait quand même avec ses 199 grammes contre 157 grammes pour le Galaxy S10. Le smartphone est aussi plus gros avec 163,7 x 76,1 x 8,1 mm contre 149,9 x 70,4 x 7,8 mm.

Si vous préférez les téléphones compacts, dirigez-vous donc vers le Galaxy S10.

Deux écrans excellents

Samsung est le maitre du marché quand il s’agit des dalles AMOLED et le fabricant équipe justement les deux smartphones avec cette technologie.

C’est ici que le Galaxy S10 se différencie avec son statut de fleuron qui lui permet d’avoir un écran d’exception : 6,1 pouces pour une définition de 3040 x 1440 pixels, soit une densité de 550 ppp. L’écran de 6,7 pouces du Galaxy Note 10 Lite propose une définition de 2400 x 1080 pixels pour une densité de 394 ppp.

Pour le reste, on a deux écrans extrêmement bien calibrés, qui proposent des contrastes absolus. Ce n’est pas vraiment sur ces critères que l’on fera la différence entre les deux appareils. De toute façon, aucun des deux ne pourra décevoir sur ce point.

Dans les deux cas, il est possible en plus de régler plus précisément l’affichage de l’écran dans les paramètres du smartphone.

Le même suivi logiciel ?

Faisant partie des gammes S et Note, nos deux smartphones du jour sont éligibles à la meilleure politique de mise à jour de Samsung avec des patchs de sécurité programmés tous les mois par le fabricant.

Il faut toutefois garder à l’esprit que le Galaxy S10 est né sous Android 9 et a été mis à jour vers Android 10 depuis, alors que le Galaxy Note 10 Lite tourne nativement sous Android 10. Ce dernier pourrait donc sur le long terme recevoir une mise à jour majeure de plus.

L’interface One UI 2.0 sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite La navigation sur le Samsung Galaxy Note 10 Lite Les paramètres de l’écran d’accueil du Samsung Galaxy Note 10 Lite

Au-delà de ça, nos deux smartphones proposent essentiellement la même interface Samsung OneUI 2.0.

La différence vient principalement des fonctions supplémentaires proposées par le Galaxy Note 10 Lite, car il s’agit après tout d’un Note et il est donc pourvu du stylet SPen.

On retrouve les fonctions classiques du stylet désormais chez Samsung avec la possibilité de l’utiliser pour prendre des notes dès l’écran de veille, mais aussi en déclencheur de l’appareil photo, ou encore pour des fonctions supplémentaires selon les applications.

Lecteur d’empreinte différent

Les deux smartphones intègrent, comme c’est devenu très courant aujourd’hui, un capteur d’empreinte digitale sous la surface de l’écran OLED. Toutefois, Samsung utilise deux technologies différentes.

Le Galaxy S10 propose en effet un capteur ultrasonique, censé être à la fois plus pratique et plus performant sur le papier. Il ne nous a malheureusement pas vraiment convaincus lors de notre test. Le déverrouillage du téléphone avec cette méthode est long, et il arrive régulièrement que le doigt ne soit pas correctement reconnu par le téléphone.

En revanche, le capteur optique plus classique du Galaxy Note 10 Lite ne nous a pas vraiment posé de problèmes, hormis un placement légèrement trop bas sur un smartphone pourtant imposant. Il faut donc aller le chercher avec le pouce.

L’appareil photo d’un fleuron n’a pas d’équivalent

L’appareil photo est toujours un critère essentiel au moment de choisir un smartphone, et avec un fleuron dans la balance, on peut être sûr que ce sera un point important à surveiller.

Le Galaxy S10 justement, intègre un module horizontal à trois optiques :

grand angle 12 MP, équivalent 26 mm, f/1,5 ou f/2,4, 1,4 µm

téléobjectif 12 MP, équivalent 52 mm, f/2,4

ultra grand-angle 16 MP, équivalent 12 mm, f/2,2

C’est donc un appareil photo assez polyvalent qui se présente. De son côté, le Galaxy Note 10 Lite propose également 3 optiques :

grand-angle de 12 MP, équivalent 26 mm f/1,7

téléobjectif 12 MP, équivalent 52 mm, f/2,4

ultra grand-angle 12 MP, équivalent 13 mm, f/2,2

Avec Samsung aux commandes dans les deux cas, les algorithmes de traitement des images sont très proches. Dans les faits et en plongeant dans les détails, le Galaxy S10 l’emporte d’une courte tête grâce à des optiques de meilleure qualité.

Voici d’abord une galerie de photos prises avec l’appareil photo principal du Galaxy S10.

Voici une galerie pour l’appareil photo principal du Galaxy Note 10 Lite.

Dans notre test, Geoffroy relève que le Galaxy Note 10 Lite propose une belle polyvalence en photo, avec une cohérence colorimétrique entre chaque capteur permettant de passer d’une optique à l’autre sans bouleverser la colorimétrie de ses photos.

L’appareil montre surtout ses limites en basse luminosité, et ce plus rapidement que le Galaxy S10 dont le capteur principal profite d’une optique avec une ouverture maximale plus importante.

Les deux optiques supplémentaires, permettant l’ultra grand-angle et le zoom, sont moins convaincantes pour les deux smartphones.

Dans le cas du Galaxy Note 10 Lite par exemple, le téléobjectif peut se désactiver en cas de basse luminosité pour laisser au capteur principal le rôle de réaliser un zoom hybride.

On constate aussi une perte nette de qualité avec le Galaxy S10 dès lors que l’on est dans une situation de basse luminosité. Dans son test, Manu relevait des clichés qui paraissent moins nets, plus lissé, voire baveux. Pour compenser, Samsung a recours à un algorithme qui pousse des couleurs un peu plus criardes et moins naturelles que celles du capteur principal.

Le Galaxy S10 est plus puissant

Sur le plan des performances, l’affaire va être très vite réglée puisque le Galaxy S10 intègre une puce Exynos 9820 gravée en 8 nm, alors que le Galaxy Note 10 Lite se contente de l’Exynos 9810 gravé en 10 nm. Il s’agit en fait du SoC qui était utilisé sur le Galaxy S9 de 2018.

Galaxy S10 Galaxy Note 10 Lite PCMark 2.0 7 781 5984 3DMark Slingshot Extreme 4 357 3947 GFXBench Aztec Vulkan High 20 / 16 FPS 14 / 11 FPS

Dans les faits, le Galaxy S10 se montre bien plus véloce avec un score dans PCMark 2.0 de 7781 points contre 5984 points pour le Note 10 Lite. On observe une différence de performance d’environ 30 % entre les deux SoC dans les faits à travers nos différents tests. Ce n’est pas rien.

Cela permet à des jeux comme Fortnite de tourner à 60 FPS avec les détails élevés sur le S10 alors qu’il est bloqué à 30 images par seconde et une définition de rendu à 75 % sur le Note 10 Lite.

Enfonçons le clou en rappelant que le Galaxy S10 intègre 8 Go de RAM contre 6 Go pour le Galaxy Note 10 Lite.

Le Note 10 Lite a une autonomie confortable

L’autonomie n’est pas le point fort des smartphones de Samsung en règle général. La petite batterie de 3400 mAh est d’ailleurs le point faible du Samsung Galaxy S10. Nous avons obtenu une moyenne de 4 h 30 d’utilisation de l’écran sur une journée, et il est souvent difficile de finir la journée sans recharger le smartphone à mi-journée. Sur notre test SmartViser, le téléphone a tenu 9 heures et 52 minutes.

Un résultat inférieur aux 10 heures 59 obtenus sur le même test avec le Galaxy Note 10 Lite et sa batterie plus volumineuse de 4500 mAh. À l’usage, nous avons eu une bien meilleure expérience avec celui-ci.

Aucun

Le Galaxy Note 10 Lite bénéficie en plus d’un meilleur chargeur, de 25W, capable de le recharger le téléphone de 8 à 100 % en 1 h 19. Il faut le même temps pour recharger complètement la plus petite batterie du Galaxy S10, à cause de son chargeur limité à 15 W.

Notez toutefois que le Galaxy S10 bénéficie de la charge sans fil Qi, et même d’un système de charge inversée permettant au smartphone de charger d’autres appareils compatibles Qi, comme des écouteurs par exemple.

Il est temps de compter les points et de faire un choix. Le Galaxy S10 l’emporte sans trop de difficulté au niveau des performances, par un SoC indéniablement plus puissant, de l’appareil photo, mais aussi au niveau de l’écran qui bénéficie d’une meilleure définition d’affichage, et du design en offrant un châssis plus compact et plus pratique en main.

Malheureusement, le Galaxy S10 a une faiblesse de taille, son autonomie médiocre, que le Note 10 Lite compense bien avec sa batterie bien plus volumineuse. C’est peut-être cet élément qui retournera la balance.

En effet, dans l’ensemble le Galaxy Note 10 Lite s’en sort plutôt bien dans tous nos critères de tests. Il ne souffre pas d’un défaut important comme c’est le cas du S10 avec l’autonomie.

Si la question de l’autonomie n’est pas un problème pour vous, ou si celle du Galaxy S10 vous parait suffisante, alors foncez vers l’ancien fleuron de Samsung. Dans le cas contraire, privilégiez le Note 10 Lite.

Deux smartphones au même prix

C’est toute la raison d’être de ce comparatif, les Samsung Galaxy S10 et Galaxy Note 10 Lite sont tous les deux trouvables à peu près aux mêmes prix.

Le Galaxy S10 a été lancé à 909 euros, mais on le trouve désormais à des prix entre 500 et 600 euros.

Le prix de lancement du Galaxy Note 10 Lite était de 609 euros, mais son prix a d’ores et déjà commencé à baisser.