Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21 : lequel est le meilleur smartphone ?

Le Xiaomi Mi 11 et le Samsung Galaxy S21 sont des smartphones haut de gamme aux très jolies promesses et très convaincants. Il y a donc de bonnes raisons d’hésiter entre ces deux références. Voici notre comparatif point par point pour vous aider à la départager en fonction de vos besoins.

L’année 2021 a démarré en force dans le monde des smartphones avec deux modèles qui comptent déjà s’imposer comme des références. Le Xiaomi Mi 11 fait ainsi face au Samsung Galaxy S21 sur un segment de prix haut de gamme.

Or, c’est justement tout l’objet de notre comparatif du jour : savoir quel smartphone entre le Xiaomi Mi 11 et le Samsung Galaxy S21 est le meilleur pour vous.

Fiches techniques des Xiaomi Mi 11 et Samsung Galaxy S21

Modèle Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy S21 Version de l'OS Android 11 Android 11 Interface constructeur MIUI One UI Taille d'écran 6.81 pouces 6.2 pouces Définition 3200 x 1440 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 515 ppp 421 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 888 Exynos 2100 Puce Graphique (GPU) N/C Mali-G78 MP14 Mémoire vive (RAM) 8 Go, 12 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Appareil photo (frontal) 10 Mpx Enregistrement vidéo N/C 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.1 5.2 Bandes supportées N/C 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4600 mAh 4000 mAh Dimensions 74.6 x 164.3 x 8.06mm 71.2 x 151.7 x 7.9mm Poids 196 grammes 171 grammes Couleurs Noir, Blanc, Bleu Blanc, Violet, Rose, Gris Prix 799 € 859 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Deux designs très différents

Deux écoles, deux philosophies… et pas du tout les mêmes produits. Le Xiaomi Mi 11 est un grand smartphone s’élevant à un petit peu plus de 164 mm de hauteur quand le Samsung Galaxy S21 se la joue vrai faux petit format avec ses 151,7 mm. Cette différence notable en termes de dimensions se confirme au niveau du poids : 196 grammes pour le premier, 171 grammes pour le second. Pour viser plus grand chez Samsung, il faut se tourner vers le S21+ significativement plus cher.

Source : Frandroid 8h à lire les messages d’Omar, ça peut être long… // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Le Xiaomi Mi 11 et le Galaxy S21 ne se ressemblent donc pas du tout en termes de format et il faudra bien garder cela en tête au moment de faire votre choix. Cela vaut pour les dimensions, mais également pour le design pur. L’un des seuls points communs et le traitement mat sur la surface arrière des deux smartphones.

Toutefois, même à ce niveau-là, les partis pris de Samsung et Xiaomi se confrontent. Le Sud-coréen a opté pour du plastique afin d’alléger son appareil quand le Chinois reste sur du verre (Gorilla Glass 5 à l’arrière). Ce dernier matériau est certes considéré comme plus noble et plus agréable au toucher, mais ne dénigrez pas trop le plastique. Samsung a su faire un gros travail pour peaufiner l’effet satiné — sans imiter parfaitement le verre — et des tests ont prouvé que cela permettait une meilleure résistance aux chocs brutaux.

Source : Frandroid Le plastique du Galaxy S21 ne se courbe pas à la moindre pression // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Attardons-nous encore sur la face arrière des deux smartphones, plus particulièrement sur leurs triples capteurs photo respectifs. Le Xiaomi Mi 11 opte pour un module au format carré avec les angles arrondis et une apparence assez inédite composée de trois couches : un capteur et le flash côtoient un ovale noir qui lui-même est surplombé par le capteur principal bien mis en valeur.

De son côté, le Galaxy S21 joue aussi la carte de l’originalité avec un module en aluminium qui épouse la courbe des bordures du smartphone pour donner l’impression qu’il est directement intégré au châssis. Dans un cas comme dans l’autre, il faut composer avec une certaine protubérance.

En façade, les deux concurrents font le choix du Gorilla Glass Victus pour protéger leurs écrans percés — dans le coin gauche pour le Mi 11, au centre pour le Galaxy S21. Toutefois, il faut noter que pendant notre test du champion de Xiaomi, nous avons rayé la dalle sans la maltraiter plus que de raison. Faites donc bien attention sur les deux smartphones malgré cette protection.

Source : Frandroid Le bloc photo du Samsung Galaxy S21 ressort un peu // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

On notera aussi que le Galaxy S21 s’arme d’un écran plat, contrairement au Mi 11 et ses bords incurvés. Voici un autre élément important à prendre en compte au moment de faire votre choix, car ce détail change les sensations en main.

Au-delà de ça, il ne faut pas compter sur la moindre prise jack ni sur un tiroir pour la microSD, aucun des adversaires du jour n’en propose. Quant à la certification IP68 pour l’étanchéité, seule l’écurie Samsung peut se targuer d’en avoir une, quand le modèle de Xiaomi résiste juste aux éclaboussures.

La fluidité du 120 Hz

La confrontation des deux smartphones sur le terrain de la qualité d’écran se joue à peu de choses. On a de l’OLED et un affichage 120 Hz extrêmement fluide des deux côtés. Plus que cela même, le confort visuel est superbement soigné sur le Xiaomi Mi 11 comme sur le Samsung Galaxy S21.

Contraste, luminosité maximale, richesses des couleurs… Tout y est ! On notera simplement que le Galaxy S21 est malheureusement un peu trop terne quand il est réglé sur le mode Naturel. Préférez donc le mode Vif qui nécessite cependant un petit ajustement de température pour éviter la surdominance de bleu.

Source : Frandroid Sur Fortnite, on profite bien de l’écran vif du Galaxy S21 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Pour sa part, le Mi 11 roule des mécaniques proposant une définition QHD+ contre du Full HD+ classique chez son rival. C’est toujours bon à savoir, mais il faut noter que la différence ne devrait pas particulièrement se ressentir, d’autant plus que le modèle de Samsung a une diagonale relativement petite de 6,2 pouces contre 6,81 pouces chez le concurrent.

La bataille ici tourne donc a priori à l’avantage du Mi 11 grâce à une calibration plus efficace. Cependant, la donne change si vous préférez les formats contenus, car le S21 devrait alors obtenir votre préférence dans ce cas.

MIUI et One UI riment mais ne se ressemblent pas

Xiaomi et Samsung font partie des marques exploitant Android sur leurs smartphones qui tiennent à marquer leur différence logicielle, à montrer que leurs appareils ne font pas comme la concurrence. Les interfaces MIUI et One UI offrent donc des expériences différentes de ce que Google propose avec son OS mobile.

Cette remarque vaut surtout pour MIUI qui permet carrément d’activer un centre de contrôle très inspiré d’iOS pour remplacer le traditionnel panneau des raccourcis. En outre, Xiaomi met le paquet pour offrir une flopée de personnalisations et ajuster un grand nombre de petits détails. Hélas, il faut composer avec certains petits défauts : des paramètres un peu fouillis et un soi-disant antivirus activé par défaut et qui s’active même sur les téléchargements d’applications depuis le Play Store.

Sur One UI, Samsung ne tient pas tant à s’éloigner d’Android qu’à façonner Android à son image pour faire ressortir une sensation premium. Le design est très soigné et élégant et la marque pousse aussi ses applications maison pour faire oublier l’écosystème de Google. Malgré cela, un utilisateur habitué à Android ne sera jamais désorienté sur cette interface.

Reste à savoir quelle philosophie vous séduit le plus.

Une bonne qualité photo globale

Pour ce qui est de la photo, les deux smartphones sont vraiment très bons sans avoir la même approche. Un capteur de 108 mégapixels accompagné d’un ultra grand-angle et d’un capteur pour la macro équipent le Xiaomi Mi 11. Sur le Samsung Galaxy S21, c’est un capteur principal de 12 mégapixels qui est aux commandes avec un ultra grand-angle et un troisième capteur de 64 mégapixels dédié aux photos en plein format, aux vidéos 8K et au zoom.

Pour aller plus loin

Samsung Galaxy S21 Ultra : un potentiel photo mal exploité selon DxOMark

Quel que soit votre choix, sachez que vous profiterez de très belles photos. Xiaomi offre cependant un traitement un peu plus neutre que celui de Samsung, et peut manquer de finesse sur certains détails. Le Mi 11 comme le S21 savent bien gérer la dynamique des scènes immortalisées.

Photos prises avec le Xiaomi Mi 11 :

Photos prises avec le Samsung Galaxy S21 :

La nuit, les deux smartphones s’en sortent très bien avec leur capteur principal, même si le Xiaomi Mi 11 tombe un peu plus facilement dans le piège de l’effet lens flare, sans que cela n’ait trop d’incidence sur le rendu proposé.

Photos de nuit prises avec le Xiaomi Mi 11 :

Photos de nuit prises avec le Samsung Galaxy S21 :

Notez d’ailleurs que, par défaut, chaque appareil peut activer automatiquement le mode nuit quand il estime cela nécessaire. Concernant l’ultra grand-angle, on note des incohérences colorimétriques de part et et d’autre dans la plupart des conditions, tandis que ce mode de prise de vue est généralement décevant en faible luminosité. Le Galaxy S21 a le petit avantage d’éviter un peu plus efficacement l’effet de distorsion sur les bords.

D’un côté comme de l’autre, le mode portrait est vraiment très efficace : globalement précis dans son effet bokeh et mettant bien en avant la personne photographiée.

Portraits réalisés avec le Xiaomi Mi 11 :

Portraits réalisés avec le Samsung Galaxy S21 :

Soulignons sinon qu’il n’y pas de zoom optique sur ces smartphones. Le Galaxy S21 promet cependant un minimum de dégradation sur les zooms x3 et ne déçoit pas en plein jour, mais la nuit on sent les limites de ce mode. Le Mi 11 se contente d’un zoom x2 numérique très classique, mais compense avec un mode 108 mégapixels impressionnant qui vous permettra peut-être plus efficacement d’obtenir des images intéressantes en cropant dedans. Le mode macro proposé par Xiaomi est vraiment bon aussi, mais il reste dommage de voir un constructeur dédier un capteur pour cela alors qu’il pourrait se contenter de solliciter l’ultra grand-angle.

En vidéo, les deux smartphones permettent de filmer en 4K à 60 fps ou en 8K.

Un joli combat entre le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100

Le Xiaomi Mi 11 est le premier smartphone du marché européen à se doter du Snapdragon 888 dernier cri de Qualcomm. En face, le Galaxy S21 ne démérite pas avec son Exynos 2100 gravé lui aussi en 5 nanomètres. Première chose à retenir : nous avons affaire ici à du très haut de gamme en termes de puissance. Aucun des deux appareils n’est en souffrance sur la moindre tâche du quotidien. Pour ce qui est de la puissance brute, on est tout en haut du panier.

Il n’empêche que l’on peut décerner la victoire au Snapdragon 888 dans ce duel de titans. Attention, comme vous pouvez le voir dans les benchmarks ci-dessous, l’Exynos 2100 se défend très honorablement et surpasse même son adversaire dans certains exercices.

Modèle Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy S21 AnTuTu 8 701270 647131 AnTuTu CPU 193721 178483 AnTuTu GPU 311081 268720 AnTuTu MEM 99107 115695 AnTuTu UX 97361 84233 PC Mark 2.0 12746 12466 3DMark Slingshot Extreme N/C 8216 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 11129 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 4288 3DMark Wild Life 5805 5843 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 35 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 44 / 31 FPS 38 / 31 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 60 / 70 FPS 54 / 66 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 118 / 170 FPS N/C Lecture / écriture séquentielle 1490 / 733 Mo/s 1868 / 1300 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 63547 / 65922 IOPS 78431 / 72742 IOPS Voir plus de benchmarks

Toutefois, c’est sur la partie graphique que les choses se gâtent un peu. Le Galaxy S21 toussote trop fréquemment sur une partie de Fortnite en qualité Épique à 60 fps, alors que cette même mission s’avère bien plus facile pour le Xiaomi Mi 11. Si les performances en jeu mobile sont pour vous un critère extrêmement important, alors vous savez vers quel smartphone vous tourner.

Autonomie : ça se joue sur la charge rapide

Xiaomi est réputé pour l’autonomie de ses smartphones. Or, avec un écran 120 Hz à la définition QHD+ par défaut, le Mi 11 embarque des atouts qui peuvent compromettre son endurance. Résultat : le produit est un peu moins efficace que les autres modèles de la marque pour durer longtemps sans être rechargé. Rien de rédhibitoire, il reste tout à fait en mesure de résister aux longues journées actives. Pensez simplement à vérifier son niveau de batterie avant d’aller vous coucher pour être sûr d’éviter les mauvaises surprises.

Source : Frandroid La tranche inférieure du Samsung Galaxy S21 avec son haut-parleur // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

En face, le Galaxy S21 n’a pas le même héritage. Ses récents prédécesseurs n’ont pas ébloui par leur autonomie et c’était justement à lui de redorer le blason de Samsung sur ce domaine. Bonne nouvelle, il y arrive assez bien. Sans faire de miracle, sa batterie de 4000 mAh résiste bien aux affres des utilisations actives, de quoi viser la journée et demie d’utilisation.

La vraie différence entre les deux smartphones sur la batterie se joue sur l’efficacité de la recharge. En ne supportant pas une puissance au-delà des 25 W, le Galaxy S21 est bien trop lent à retrouver les 100 %. Un souci dont ne souffre pas le Mi 11 qui n’a besoin que de trois quarts d’heure pour faire le plein avec son bloc de 55 W. Xiaomi livre par ailleurs le chargeur, ce qui n’est pas le cas de Samsung.

Réseau et communication des Xiaomi Mi 11 et Samsung Galaxy S21

Toutes les bandes de fréquence 4G françaises sont prises en charge par ces deux appareils, tout comme le réseau5G. Concernant les appels, la qualité est à chaque fois excellente pour avoir des conversations agréables.

Il peut arriver que le Xiaomi Mi 11 compresse votre voix un chouia pour mieux éliminer le bruit qui vous entoure, mais il n’a pas à rougir face au Samsung Galaxy S21 quasi impeccable dans cet exercice.

Lequel choisir entre le Xiaomi Mi 11 et le Samsung Galaxy S21

Le Galaxy S21 est un excellent smartphone qui séduira assurément les personnes en quête d’un smartphone au format contenu et léger. Il est bourré de qualités sur tous les aspects et n’usurpe pas sa place dans le segment haut de gamme. Cependant, le Xiaomi Mi 11 a des armes redoutables en face et fait jeu égal avec son adversaire et le surpasse même dans les performances en jeu ou dans la rapidité de la charge.

Surtout, le Xiaomi Mi 11 est nettement moins cher. Ainsi, si l’expérience MIUI ne vous rebute pas, que vous ne prêtez pas attention à la certification IP68 et que vous n’êtes pas lassé par les smartphones relativement grands, vous avez sans doute trouvé votre champion. Pour les autres, le Galaxy S21 sera un excellent compagnon.

Pour aller plus loin, retrouvez nos avis complets sur ces deux smartphones :

Prix et disponibilité des Xiaomi Mi 11 et Samsung Galaxy S21

Le Xiaomi Mi 11 est annoncé en deux versions, 128 ou 256 Go de stockage. Comptez 749 euros pour la première et 799 euros pour la seconde. Les précommandes débutent le 23 février pour une commercialisation le 9 mars.

Le Samsung Galaxy S21 est déjà disponible au prix de 859 euros pour la déclinaison de 128 Go et à 909 euros pour celle de 256 Go.