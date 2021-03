Oppo Find X3 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra : lequel est le meilleur smartphone ?

Deux fiers porte-étendards s’affrontent dans le versus d’aujourd’hui. L’Oppo Find X3 Pro fait ainsi face au Samsung Galaxy S21 Ultra. Deux smartphones premium qui réservent chacun quelques originalités pour prendre le dessus sur la concurrence. Voici notre comparatif.

Le Find X3 Pro est le fleuron d’Oppo. Le Galaxy S21 Ultra est le fleuron de Samsung. Nous avons testé ces deux smartphones et il est temps désormais de les confronter dans ce comparatif pour savoir lequel des deux est le meilleur pour vous.

Ce combat Oppo Find X3 Pro vs Samsung Galaxy S21 Ultra nous permettra aussi de voir à quel point les deux marques concurrentes sont pleines d’ambitions.

Fiches techniques des Oppo Find X3 Pro et Samsung Galaxy S21 Ultra

Modèle Oppo Find X3 Pro Samsung Galaxy S21 Ultra Version de l'OS Android 11 Android 11 Interface constructeur ColorOS One UI Taille d'écran 6.7 pouces 6.8 pouces Définition 3216 x 1440 pixels 3200 x 1440 pixels Densité de pixels 525 ppp 515 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 888 Exynos 2100 Puce Graphique (GPU) Adreno 660 Mali-G78 MP14 Mémoire vive (RAM) 12 Go 12 Go, 16 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 50 Mpx

Capteur 3 : 13 Mpx

Capteur 4 : 3 Mpx

Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 10 Mpx

Capteur 4 : 10 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 40 Mpx Enregistrement vidéo 4K@60 IPS 8K @24 fps Wi-Fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 5.2 Bandes supportées N/C 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4500 mAh 5000 mAh DAS 0.892 N/C Dimensions 74.0 x 163.6 x 8.26mm 75.6 x 165.1 x 8.9mm Poids 193 grammes 228 grammes Couleurs Noir, Bleu Noir, Argent Prix 1 149 € 1 259 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

L’originalité dans le bloc photo

D’un côté comme de l’autre, on trouve un écran incurvé et percé d’un poinçon, d’excellentes finitions ou encore un dos en verre mat au toucher très agréable. Partant de ce postulat, différencier le Find X3 Pro du Galaxy S21 Ultra ne semble pas une mince affaire. Le segment premium a des exigences esthétiques auxquelles les deux appareils se soumettent.

La face avant de l’Oppo Find X3 Pro // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid La face avant du Samsung Galaxy S21 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Heureusement, il y a bien un point sur lequel nos adversaires du jour ne se ressemblent pas du tout : l’intégration du module photo. En termes de design, c’est essentiellement sur ce point que vous pourrez baser votre choix.

Ainsi, Oppo a fait le choix d’une configuration assez discrète, ne perturbant pas l’homogénéité de la face arrière en se glissant sous la même couche de verre que le reste du dos. Samsung, lui, a préféré un module qui s’enroule le long du flanc gauche pour un look qui ne cherche pas à éviter un effet « bloc », mais qui reste raffiné.

Un anneau s’allume autour de l’objectif dédié à la fonction microscope quand cette dernière est utilisée // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Le Samsung Galaxy S21 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Dans les deux cas, ce sont des choix audacieux et originaux qui permettent de reconnaître le Find X3 Pro ou le Galaxy S21 Ultra d’un simple coup d’œil. Il y a une recherche d’identité appréciable d’un côté comme de l’autre. Les smartphones restent cependant bancals lorsque posés à plat.

N’oublions pas d’autres détails importants qui pourraient peser dans votre décision. Le poids tout d’abord. L’Oppo Find X3 Pro, avec ses 193 grammes, pèse bien moins lourd que le beau bébé de 238 grammes qu’est le Galaxy S21 Ultra. Ce dernier est par ailleurs plus épais, large et long. En contrepartie, le porte-étendard de Samsung se protège d’un verre Gorilla Glass 7 à l’avant et à l’arrière, contre un niveau 5 chez Oppo.

Un article Frandroid lu sur l’Oppo Find X3 Pro // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Le Samsung Galaxy S21 Ultra tenu à l’horizontale // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

L’étanchéité est à chaque fois garantie par la certification IP68. Il n’y a pas de prise jack, mais un port USB-C.

Des écrans AMOLED et 120 Hz au top niveau

En termes de qualité d’affichage, les dalles AMOLED du Find X3 Pro et du Galaxy S21 Ultra cochent là aussi toutes les cases du segment premium. Taux de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif, définition pouvant monter jusqu’à du QHD+, contraste parfait, luminosité maximale au sommet… Peu importe votre choix, vos yeux seront ravis.

Netflix sur l’Oppo Find X3 Pro // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Le Samsung Galaxy S21 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Malgré ces similitudes, notons tout de même quelques divergences. L’écran du Find X3 Pro est un tantinet plus petit avec une diagonale de 6,7 pouces contre 6,8 pouces pour le Galaxy S21 Ultra. Aussi, Oppo propose une palette de couleurs un peu moins large et variée que Samsung, mais il se rattrape en offrant une meilleure fidélité que son opposant.

Faut-il plutôt des couleurs fidèles ou plurielles ? Nous vous laisserons juges tout en soulignant que nous touchons là vraiment à de petits détails histoire de pinailler. Ces deux smartphones sont excellents en termes d’écran.

Deux interfaces très chouettes

Android 11 s’invite nativement sur les deux appareils, soyez rassurés sur ce point. Toutefois, les interfaces en présence ne se ressemblent pas. Cela fait un moment déjà que Samsung séduit avec sa solution One UI à la navigation très intuitive, agréable visuellement et pratique pour les grands écrans grâce aux éléments d’interaction abaissés pour être accessibles au pouce.

Le géant sud-coréen a aussi songé à intégrer un certain nombre de fonctions facilitant l’activation de l’écran fractionné ou permettant l’utilisation d’un stylet S Pen. Ce n’est pas pour rien que One UI est particulièrement apprécié au sein de la communauté Frandroid.

Oppo, géant en Asie mais acteur plus récent sur le marché français, se devait de bien aiguiser ses armes pour faire de l’ombre au leader. Or, sa formule ColorOS jouit d’un soin tout particulier sur les personnalisations. Qu’on s’entende, toutes les interfaces Android mettent à disposition un certain nombre d’options pour transformer la navigation. ColorOS pousse toutefois cette qualité à un niveau très élevé.

Un onglet Personnalisation permet de modifier presque tout le design des icônes d’applications et des paramètres du panneau des raccourcis (taille, couleur, forme, logo, etc.). Même l’intensité du mode sombre peut être modifiée et vous pouvez aussi utiliser des fenêtres flottantes.

Bref, ColorOS vous laisse ajuster énormément de choses sur l’interface quand One UI est un peu plus dans le contrôle pour s’assurer que vous ayez toujours quelque chose d’élégant sous les yeux. Attention, Oppo et Samsung partagent le même défaut : ils ne mettent pas à disposition le Power Menu de Google après un appui long sur le bouton de déverrouillage.

Microscope vs zoom x10 optique

L’Oppo Find X3 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra ont tous deux fait de la photo un argument majeur dans leur arsenal de séduction. Chaque appareil mise notamment sur une fonction clé pour se différencier. Regardons déjà leur configuration.

La fonction microscope permet de voir de capter des éléments très petits // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid L’imposant module photo du Samsung Galaxy S21 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Oppo Find X3 Pro :

capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8), équivalent 24 mm ;

ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2,2), 110 degrés, équivalent 15 mm ;

téléobjectif x2 de 13 mégapixels (f/2,4), équivalent 52 mégapixels ;

capteur de 3 mégapixels (f/3,0), équivalent 24 mm pour le mode microscope.

Samsung Galaxy S21 Ultra :

un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,8), équivalent 24 mm ;

ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2), 120 degrés, équivalent 13 mm ;

téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4) équivalent 72 mm ;

téléobjectif x10 de 10 mégapixels (f/4,9) équivalent 240 mm ;

capteur ToF avec autofocus laser.

On le voit ici, la grande originalité du Find X3 Pro réside dans son mode microscope quand la force du Galaxy S21 Ultra se trouve dans l’efficacité de ses zooms optiques. Avant de nous plonger là-dedans, autorisons-nous un petit mot sur la qualité photo globale.

Oppo et Samsung proposent des traitements d’images très similaires avec à chaque fois une belle netteté, une grande plage dynamique et surtout un petit penchant pour les couleurs bien contrastées et pas forcément fidèles à la réalité. C’est très plaisant pour les yeux.

Quelques photos avec l’Oppo Find X3 Pro :

Quelques photos avec le Samsung Galaxy S21 Ultra :

La nuit, la bonne qualité reste au rendez-vous et on peut notamment profiter d’un mode nuit efficace, plus lumineux chez Samsung que chez Oppo.

Mode nuit de l'Oppo Find X3 Pro Mode nuit du Samsung Galaxy S21 Ultra

Sur l’ultra grand-angle, le Find X3 Pro souffre de temps à autre d’incohérences colorimétriques que l’on retrouve un petit peu moins souvent sur le Galaxy S21 Ultra. Ce dernier est cependant un tantinet moins bon pour rester net sur les bords de l’image.

Ultra grand-angle de l’Oppo Find X3 Pro :

Ultra grand-angle du Samsung Galaxy S21 Ultra :

Parlons maintenant des détails originaux des deux smartphones en photo. Quand son concurrent se contente d’un zoom optique x2 très classique, le Galaxy S21 Ultra offre un facteur de grossissement x10 d’une excellente qualité. La précision des photos prises dans ces conditions est simplement bluffante.

Bluffant, c’est aussi le mot que l’on peut utiliser pour le mode microscope du Find X3 Pro. Avec un facteur de grossissement x25 à bout touchant, cette fonctionnalité permet ni plus ni moins de voir ce que l’œil humain ne perçoit pas. Les fibres textiles de nos vêtements, les rainures minuscules du bois de votre table, les aspérités imperceptibles d’un ballon de basket… La prouesse technologique est incroyable.

La question qu’il faudra donc vous poser est la suivante : que préférez-vous entre un mode microscope bluffant et un zoom x10 optique excellent ?

Au-delà de ça, pour la vidéo, l’Oppo Find X3 Pro est très bon sur les enregistrements 4K à 60 fps, tout comme le Galaxy S21 Ultra qui se permet, lui, le luxe de monter jusqu’à de la 8K à 24 fps mais pour un résultat encore perfectible.

Performances

C’est un combat serré qui se joue entre le Snapdragon 888 du Find X3 Pro et l’Exynos 2100 du Galaxy S21 Ultra. En termes de puissance brute, le premier prend un petit peu le dessus, mais difficile de percevoir cela au quotidien tant les deux produits fournissent des performances de haute volée.

Modèle Oppo Find X3 Pro Samsung Galaxy S21 Ultra AnTuTu 8 717221 630500 AnTuTu CPU 193952 165456 AnTuTu GPU 314386 265244 AnTuTu MEM 116689 119987 AnTuTu UX 92167 79813 PC Mark 2.0 9104 15282 3DMark Slingshot Extreme N/C 7660 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 10053 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 4179 3DMark Wild Life 5729 5565 3DMark Wild Life framerate moyen 34 FPS 33 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 28 / 32 FPS 36 / 27 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 36 / 71 FPS 51 / 60 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 60 / 168 FPS 116 / 152 FPS Lecture / écriture séquentielle 1673 / 725 Mo/s 1988 / 1307 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 62838 / 62869 IOPS 80528 / 74811 IOPS Voir plus de benchmarks

Le Galaxy S21 Ultra a accès au mode 60 fps en qualité Épique sur Fortnite, mais il souffre d’un bon nombre d’instabilités dans cette configuration. Nous vous conseillons de préférer le mode 30 fps plus stable. Le Find X3 Pro n’a pas encore accès aux 60 images par seconde, mais fait parfaitement tourner le titre d’Epic Games.

Autonomie

Avec des batteries respectives de 4500 et 5000 mAh, le Find X3 Pro et le Galaxy S21 Ultra savent très bien faire face aux journées très actives sans se précipiter vers le 0 % d’énergie tant redouté. Ce ne sont pas les meilleurs dans cette catégorie, mais ils sont clairement rassurants. Tenir 24 heures ne leur pose aucun problème et, en fonction de vos usages, vous tiendrez même deux journées.

L’Oppo Find X3 Pro se recharge très vite // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Le port USB-C du Samsung Galaxy S21 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

C’est sur l’efficacité de la charge rapide que le duel bascule en la faveur du Find X3 Pro. Livré avec un chargeur de 65 W, il retrouve les 100 % de batterie en à peine plus d’une demi-heure alors que le Galaxy S21 Ultra a besoin d’environ deux fois plus de temps pour faire la même chose avec son chargeur 25 W non fourni dans la boîte.

La charge sans fil est de la partie dans les deux cas.

La 5G tranquille

La 5G n’a pas été snobée sur ces deux smartphones, il ne vous restera plus qu’à trouver le forfait 5G qui vous convient le plus. Les appareils fonctionnent aussi avec l’ensemble des bandes de fréquences 4G françaises.

Côté appel, la qualité des conversations est excellente de part et d’autre, aucun souci à signaler de ce côté. Nous sommes décidément vraiment bien ancrés dans le segment premium avec ces smartphones puisque même la géolocalisation est excellente.

Lequel choisir entre l’Oppo Find X3 Pro et le Samsung Galaxy S21 Ultra ?

C’est une bataille au sommet qui se joue devant nos yeux. Les deux smartphones profitent d’un design audacieux, original et maîtrisé, d’un superbe écran, de performances de haute volée et d’une grosse qualité photo. Finalement, ce sont surtout trois points qui peuvent faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Premièrement, que préférez-vous entre le super zoom x10 optique du Galaxy S21 Ultra et l’époustouflant, mais un peu gadget, mode microscope du Find X3 Pro ? Ensuite, la charge ultra rapide proposée par Oppo est-elle un argument assez fort pour vous faire oublier Samsung ? Enfin, l’interface ColorOS et ses innombrables personnalisations sont-elles susceptibles de vous séduire plus efficacement que l’élégance de One UI ?

À cela s’ajoute le facteur prix. Le fleuron de Samsung est significativement plus cher que son concurrent de l’écurie Oppo. Pour aller plus loin, retrouvez nos avis complets et détaillés sur ces deux appareils :

Prix et disponibilité de l’Oppo Find X3 Pro et du Samsung Galaxy S21 Ultra

L’Oppo Find X3 Pro coûte officiellement 1149 euros en France dans son unique version de 12 Go de RAM associés à 256 Go d’espace de stockage.

Côté Samsung, le Galaxy S21 Ultra se décline en trois variantes : 12/128 Go, 12/256 Go et 16/512 Go aux prix conseillés de 1259, 1309 et 1439 euros respectivement.