Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs OnePlus Nord CE : lequel est le meilleur smartphone ?

De nombreux téléphones se disputent le segment tarifaire des 300 euros, parmi lesquels le redoutable Xiaomi Redmi Note 10 Pro et le nouveau venu OnePlus Nord CE. Nous les avons comparés pour vous aider à mieux faire votre choix si vous hésitez entre les deux.

Introduit en mars 2021, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière des smartphones à 300 euros. Muscles saillants, torse bombé, ce modèle a un paquet d’atouts dans sa besace. En face, OnePlus a souhaité faire de la résistance avec son OnePlus Nord CE officialisé en juin 2021.

Pour aller plus loin

Xiaomi Redmi Note 10 Pro vs Realme 8 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

Qui de ces smartphones se démarque le plus l’un de l’autre ? Quels sont leurs points forts et points faibles respectifs ? Le OnePlus Nord arrive-t-il à déboussoler son adversaire du jour ? Réponse dans ce comparatif.

Fiches techniques des Xiaomi Redmi Note 10 Pro et OnePlus Nord CE

Modèle Xiaomi Redmi Note 10 Pro OnePlus Nord CE Version de l'OS Android 11 Android 11 Interface constructeur MIUI OxygenOS Taille d'écran 6.67 pouces 6.43 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 395 ppp 410 ppp Technologie Super AMOLED AMOLED SoC Snapdragon 732G Snapdragon 750G Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 618 Adreno 619 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go 6 Go, 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 5 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K@30 IPS 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) N/C 5G Non Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 5020 mAh 4500 mAh Dimensions 76.5 x 164 x 8.1mm 73.5 x 159.2 x 7.9mm Poids 193 grammes 170 grammes Couleurs Bronze, Bleu, Gris Noir, Bleu, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Des smartphones tout en reflets

S’il y a bien un point esthétique sur lequel les Xiaomi Redmi Note 10 Pro et OnePlus Nord CE se démarquent, c’est leur dos. Des dos aux reflets joliment travaillés, dont le gris anthracite vire au bleu guède pour le premier, contre un bleu clair tournant vers le violent pour le second. Bref, selon leur inclinaison, le duo en met plein les yeux.

Il n’empêche, le modèle de OnePlus conviendra plus aux utilisateurs et utilisatrices à la recherche d’un téléphone léger : 170 grammes exactement — soit un poids dans la moyenne basse — face aux 193 grammes du produit Xiaomi. Son épaisseur de 7,9 mm joue également en sa faveur — 8,1 mm pour le Redmi Note 10 Pro.

La prise en main du OnePlus Nord CE devrait donc s’avérer plus agréable. Mais ne vous inquiétez pas, le confort de son concurrent du jour est également appréciable. L’appareil de Xiaomi se montre en revanche bien bancal une fois posé en plat, la faute à un module photo relativement protubérant.

Le dos du Xiaomi Redmi Note 10 Pro // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner

Son rival, lui, souffre beaucoup moins de ce petit défaut grâce à un bloc photo tout en longueur et plus petit. Statu quo en revanche du côté des bordures, certes homogènes (sauf au niveau du menton), mais suffisamment marquées pour les apercevoir au premier coup d’œil. En somme, tout ce qu’il y a de plus classique pour des appareils à 300 euros.

Les deux constructeurs n’ont pas adopté la même stratégie quant à l’emplacement du capteur d’empreintes digitales : sous le bouton de démarrage (tranche droite) pour le Redmi Note 10 Pro, sous l’écran pour le Nord CE. Ce système est davantage l’apanage des haut de gamme.

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro parvient tout de même à se démarquer sur la partie connectique : prise jack, certification IP53 pour résister aux éclaboussures, Gorilla Glass 5 en guise de protection d’écran, microSD et haut-parleurs stéréo.

L’écran du Xiaomi Redmi Note 10 Pro profite d’un mode 120 Hz // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner

Le OnePlus Nord CE se contente d’une prise jack et d’une double SIM. Attention également aux microrayures, qui sont apparues sur notre modèle de test au bout de dix jours d’utilisation.

Sur le design, chaque téléphone a ses avantages et ses inconvénients : d’un côté, le OnePlus Nord CE est plus léger et plus fin, pour une prise en main forcément meilleure, et se montre moins bancal, lorsque de l’autre, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro — qui n’en reste pas moins chouette à utiliser — propose bien plus d’options en termes de connectique.

Xiaomi, un écran imbattable

Difficile de tenir la dragée haute au Xiaomi Redmi Note 10 Pro en matière d’écran, tant le constructeur chinois a mis toutes les chances de son côté pour dominer la concurrence. Attention, le OnePlus Nord CE ne démérite pas, mais sa dalle reste en deçà sur à peu près tous les points.

Si vous aimez les grands écrans, le Redmi Note 10 Pro est une bonne pioche avec ses 6,67 pouces. Pour les autres, les 6,43 pouces du OnePus vous conviendront peut-être plus. Match nul du côté de la technologie d’affichage : de l’OLED partout, qui apporte des contrastes infinis ô combien plaisants.

La face avant du Xiaomi Redmi Note 10 Pro // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner

Le périphérique de Xiaomi prend ensuite les commandes avec son taux de 120 Hz, qui apporte une excellente fluidité au quotidien. La fréquence de 90 Hz du Nord CE est aussi une très bonne alternative. Du côté de la luminosité maximale, avantage au Redmi Note 10 Pro, auteur d’un très bon score (654 cd/m²).

En plein soleil, vous aurez peut-être tendance à plisser les yeux pour bien apercevoir le contenu de votre OnePlus Nord CE. En mode saturé, ce dernier jouit en revanche d’une température des couleurs très équilibrée avec une mesure à 6700 K — proche des 6500 K que l’on souhaite avoir –, contre 7300 K en face.

Le Redmi Note 10 Pro enfonce le clou avec sa très large palette de couleurs, qui plus est très fidèle à la réalité. Bref, il domine globalement son adversaire du moment. Si la taille de la dalle est d’une extrême importance pour vous, alors tournez-vous vers le OnePlus Nord CE. Sinon, orientez votre choix vers le téléphone de Xiaomi.

OxygenOS, une vraie bouffée d’air

OxygenOS et MIUI tournent tous les deux sous Android 11. C’est une bonne nouvelle. La première nommée est par ailleurs l’une des interfaces logicielles les plus appréciées des utilisateurs, et on comprend pourquoi. Réactivité, animation, personnalisations, zen mode, quasi-absence de bloatwares : l’interface de OnePlus coche beaucoup de cases.

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Le seul petit défaut relevé lors de notre essai se situe au niveau de l’animation du capteur d’empreintes digitales, un poil trop puissant en pleine nuit. Elle ne s’adapte pas avec les réglages globaux relatifs à la luminosité. Mais ce n’est rien de bien méchant.

En face, MIUI 12 a lui aussi ses atouts… accompagnés de défauts qui s’accumulent. Au premier démarrage, le nombre de bloatwares — les applications préinstallées — est conséquent, les petites fautes de français encore présentes et le menu des paramètres semble encore un poil trop fouillis pour les néophytes.

Surtout, l’activation de l’antivirus au moment de télécharger une application demeure l’élément le plus agaçant. Loin de nous l’idée de fustiger MIUI 12, qui conviendra tout de même à beaucoup d’entre vous grâce à son haut degré de personnalisations et son centre de contrôle très plaisant à utiliser — bien qu’inspiré d’iOS.

Sur le global, avantage tout de même à OxygenOS.

Stéréo vs mono, il n’y a pas photo

Notre comparatif du design a tué le suspens quant à la meilleure configuration sonore observée entre notre binôme : avec ses haut-parleurs stéréo, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro propose un son forcément plus immersif. Qualité, puissance et spatialisation sont aussi au rendez-vous, bien que les tonalités plus graves manquent un poil d’énergie.

Avec un son mono, le OnePlus Nord CE ne fait logiquement pas le poids, mais s’en sort tout de même avec les honneurs grâce à une partition plutôt bien équilibrée et des basses relativement présentes. Attention en revanche à ne pas pousser le volume trop haut, au risque de détériorer le résultat final.

Un Redmi Note 10 Pro plus à l’aise en photos

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro embarque un quadruple capteur photo, contre une triple caméra sur le OnePlus Nord CE. Voici leurs caractéristiques respectives :

Le quadruple module photo du Xiaomi Redmi Note 10 Pro // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner

Xiaomi Redmi Note 10 Pro :

capteur principal de 108 mégapixels ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels, 118 degrés ;

capteur avec objectif macro de 2 mégapixels ;

capteur de profondeur de 2 mégapixels.

OnePlus Nord CE :

capteur principal de 64 mégapixels (f/1,79) ;

ultra-grand angle de 8 mégapixels (f/2,25) avec un angle de vue de 119° ;

capteur de 2 mégapixels (f/2,4) dédié à la photo en monochrome.

De jour et en bonnes conditions, le capteur principal des deux téléphones rend une copie plus que propre avec une tendance commune : la faculté à légèrement saturer quelques couleurs (le bleu et vert pour le OnePlus Nord CE). Mais dans l’idée, aucun des deux smartphones ne se démarque vraiment plus que l’autre.

Photos prises avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro :

Photos prises avec le OnePlus Nord CE :

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

En ultra grand-angle, le binôme tombe dans les mêmes pièges : distorsions optiques et perte de détails sont au rendez-vous. En revanche, les images du OnePlus Nord CE ont tendance a souffrir d’un flou en arrière-plan qui gâche un peu le tout, combiné à des photos désaturées. En face, celles du Redmi Note 10 Pro restent tout à fait exploitables. Avantage à ce dernier.

Photos en ultra grand-angle prises avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro :

Photos en ultra grand-angle prises avec le OnePlus Nord CE :

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

De nuit, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro remporte la manche grâce à des photos qui retranscrivent bien l’atmosphère d’une scène, même si un léger flou et du bruit numérique s’invitent à la fête. Tout ce qu’il y a de plus classique pour un smartphone à 300 euros.

Le OnePlus Nord CE accuse quant à lui le coup : les images capturées perdent beaucoup en détail, le bruit numérique se montre très présent et les sources lumineuses ont tendance à être surexposées.

Photos de nuit prises avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro :

Photos de nuit prises avec le OnePlus Nord CE :

Source : Frandroid Source : Frandroid

Le mode nuit du Redmi Note 10 Pro parvient à débouchées quelques zones plongées dans l’obscurité, sans nous époustoufler non plus. En somme, il n’y a rien de flagrant. Celui du OnePlus Nord CE ne répond pas vraiment aux attentes et appose même une sorte de filtre jaune à l’image. On s’en passera.

Mode nuit du Xiaomi Redmi Note 10 Pro :

Sans mode nuit Avec mode nuit

Mode nuit du OnePlus Nord CE :

Sans mode nuit Avec mode nuit

Les deux appareils mobiles accueillent une caméra frontale de 16 mégapixels : il n’empêche, le résultat semble bien plus juste et joli sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro, qui manque tout de même de netteté en faible luminosité et qui surexpose trop facilement l’arrière-plan en journée.

Selfies pris avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro :

Selfies pris avec le OnePlus Nord CE :

Source : Frandroid Source : Frandroid Source : Frandroid

Pour la vidéo, ex æquo : le duo peut filmer en 4K à 30 fps.

Le Nord en force

En matière de performances, il n’y a aucun débat possible : le OnePlus Nord CE surclasse son sujet grâce son processeur Qualcomm Snapdragon 850G et ses 6, 8 ou 12 Go de RAM selon la configuration. Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro tire son épingle du jeu avec son Snapdragon 732G et ses 6 ou 8 Go de mémoire.

Modèle Xiaomi Redmi Note 10 Pro OnePlus Nord CE AnTuTu 9 N/C 387522 AnTuTu 8 289596 N/C AnTuTu CPU 97184 119621 AnTuTu GPU 77455 93838 AnTuTu MEM 53584 76976 AnTuTu UX 61373 97087 PC Mark 2.0 7187 N/C PC Mark 3.0 N/C 8345 3DMark Slingshot Extreme N/C 2737 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 2613 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 3285 3DMark Wild Life N/C 1123 3DMark Wild Life framerate moyen N/C 7 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 11 / 8 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 17 / 19 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 30 / 33 FPS Lecture / écriture séquentielle 510 / 272 Mo/s 957 / 468 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 36348 / 34264 IOPS 47244 / 42100 IOPS Voir plus de benchmarks

Ce dernier souffre de quelques petits ralentissements au quotidien, mais assure tout de même une expérience globale fluide. Il manque cependant de stabilité sur Fortnite. L’appareil de OnePlus offre quant à lui de solides performances, et parvient même à faire tourner le jeu d’Epic Game dans de bonnes conditions avec les réglages « moyen ».

Des très bonnes autonomies qui se valent

Une batterie de 5020 mAh pour le Redmi Note 10 Pro, une autre de 4500 mAh pour le OnePlus Nord CE, et une autonomie globalement similaire observée entre nos deux protagonistes : comptez deux journées complètes d’utilisation avec un usage classique. Le modèle de Xiaomi peut tomber à une journée et demie avec un usage intensif.

Le port USB-C du Xiaomi Redmi Note 10 Pro // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Source : Frandroid – Anthony Wonner

Bonne nouvelle : des charges de 33 et 30 W, respectivement, sont incluses dans les boîtes. Les deux téléphones récupèrent 100 % d’énergie en l’espace d’environ 1 heure. Un constat très bon pour des smartphones placés sur le segment des 300 euros.

Le OnePlus ne perd pas le nord sur la 5G

Si la 5G est un critère important à vos yeux, alors le OnePlus Nord CE devrait vous faire de l’œil. Il est en effet le seul de ce versus à supporter la dernière génération de réseau mobile. En face, le Redmi Note 10 Pro se contente de la 4G qui fera aussi largement l’affaire. Les deux appareils profitent du NFC pour les titres de transport dématérialisés et les paiements sans contact.

Du côté des appels téléphoniques, le téléphone de Xiaomi peine à bien gommer les bruits parasites dans un environnement bruyant, sans que cela vienne couvrir votre voix. Quand vous arrêtez de parler, le micro se coupe parfaitement. Le OnePlus Nord CE signe quant à lui un sans-faute.

Lequel choisir entre le Xiaomi Redmi Note 10 Pro et le OnePlus Nord CE ?

Les Xiaomi Redmi Note 10 Pro et OnePlus Nord CE ont des défauts et des qualités différents. Le premier nommé se démarque sur plusieurs points : il propose tout simplement l’un des meilleurs écrans (OLED, FHD+, taux de 120 Hz, très bonne luminosité) pour un smartphone à 300 euros, ainsi qu’une partition photographique plus qu’honorable de jour comme de nuit et une qualité audio de bonne facture grâce à son système stéréo.

Son autonomie de deux jours en utilisation modérée couplée à une charge rapide de 33 W constitue aussi un beau point fort. Si ces critères vous importent, alors votre choix devrait se tourner vers le Redmi Note 10 Pro. En face, le OnePlus Nord CE semble profiter d’une meilleure prise en main (moins épais, plus léger) et s’appuie surtout sur une très bonne interface logicielle agréable à manipuler.

Légèrement en dessous sur la photo, le OnePlus Nord CE dompte son adversaire en matière de puissance grâce un solide processeur, et se démarque par sa compatibilité 5G inexistante sur l’appareil Xiaomi. En termes d’autonomie et de charge, les deux produits font jeu égal. Avec tous ces éléments, c’est donc à vous de savoir vers quel smartphone votre choix se portera.

Pour en savoir plus sur nos smartphones, vous pouvez consulter nos tests complets :

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro est vendu aux prix de 279,99, 299,99 et 349,99 euros en configuration 6/64 Go, 6/128 Go et 8/128 Go, respectivement.

Le OnePlus Nord CE est vendu aux prix de 299, 329 et 399 euros, en configuration 6/128, 8/128 et 12/256 Go, respectivement. Les précommandes sont ouvertes, et les ventes en magasin et en ligne commenceront le 21 juin à 11h.