Ce laptop HP Omen 15 (Ryzen 5 5600H + RTX 3060 + 16 Go) est à moins de 1200 euros

Dans le domaine des PC portables performant, HP devient une marque de plus en plus envisageable avec des modèles puissants et de qualité. C'est le cas de son OMEN 15-EN1021N qui voit son prix chuter de 1 599 à 1 199 euros chez Boulanger.

Il est toujours compliqué de mettre la main sur une carte RTX pour PC de bureau mais les PC portables résistent habillement à la pénurie. C’est le cas du OMEN 15-EN1021N équipé d’une RTX 3060 de chez Nvidia et d’un processeur AMD Ryzen 5 5600H. Il perd pas moins de 400 euros sur la boutique en ligne de Boulanger.

Les caractéristiques du PC portable HP OMEN 15-EN1021NF

L’écran 15 pouces Full HD à 144Hz

La config AMD Ryzen 5 5600H + RTX 3060 + 16 Go de RAM

Le tout avec un SSD PCIe NVMe de 512 Go

Wifi 6 et Bluetooth 5

Au lieu de 1599 euros, Le laptop gamer HP OMEN 15 (15-en1021nf) est en promotion pendant les soldes à 1199 euros chez Boulanger.

Un Laptop solide pensé pour les joueurs

Se calquant sur les codes visuels de la gamme « Gamer » de chez HP, ce OMEN 15-EN1021N arbore un châssis discret et anguleux recouvert d’un noir mate affichant le logo de la marque et le numéro du modèle. L’écran IPS full HD de 15 pouces adopte une fréquence de 144Hz garantissant une meilleure fluidité dans les jeux. Il dispose également d’une connectique complète à base de trois ports USB 3.0 (dont un permet la recharge), de deux ports USB 3.0, d’un port USB 3.1 de Type-C (Gen1), d’un port HDMI 2.1 et d’un port mini-Display.

Une fiche technique reluisante pour du Full HD

Sous le capot, tout s’articule autour du Ryzen 5600H, un CPU AMD de dernière génération composé de 6 cœurs (12 threads) cadencés à 3,3 Ghz. Le tout est couplé à 16 Go de mémoire vive en DDR4. Il se montre très efficace pour les créateurs de contenu et les créatifs même dans les applications les plus gourmandes en ressources.

Mais le clou du spectacle revient à son intégration d’une RTX 3060 pouvant délivrer une puissance de calcul graphique largement suffisante pour tous les jeux du moment et à un niveau de détail très satisfaisant. Attention cependant à la chauffe, même si HP a prévu le coup en incorporant un système de ventilation efficace. Enfin, le SSD NVME de 512 Go est là pour assurer une vitesse hors norme et ainsi lancer vos programmes et le système d’exploitation presque instantanément.

Côté réseau, Il dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth (en version 5.0) ainsi qu’un port Ethernet Gigabit. Pour finir, la batterie délivre jusqu’à 6 heures en utilisation normale selon le constructeur, il faudra toutefois prévoir bien moins de temps en jeu ou dans des conditions plus poussées.

