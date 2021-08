Xiaomi Mi Mix 4, Mi Pad 5, CyberDog, VPN Google et la pub sur Android TV – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 10 août : le plein d'annonces chez Xiaomi, le VPN de Google se lance en France et Android TV fait de la publicité... pour du contenu indisponible. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Vous pensiez que la mi-août serait calme ? C’était sans compter sur les nombreuses annonces de cette semaine et l’actualité qui ne cesse jamais.

Les annonces de Xiaomi

Xiaomi a pris la parole aujourd’hui pour dévoiler de nouveaux produits. On s’attendait évidemment à son Mi Mix 4 et à la Mi Pad 5, mais un peu moins à l’enceinte connectée et au chien-robot qui les ont accompagnés. Voici toutes les nouveautés Xiaomi du jour :

Le VPN de Google débarque en France

Des VPN, il en existe plein, avec plus ou moins de fonctionnalités. Mais voilà qu’un nouvel acteur débarque sur le marché du réseau privé virtuel : Google. Tout du moins en France, puisque le VPN de Google est disponible depuis l’année dernière déjà aux États-Unis.

Malheureusement, vous ne pourrez pas l’utiliser sans souscrire à un abonnement à Google One de 2 To minimum. Comptez 9,99 euros par mois ou 99,99 euros par an.

Des publicités sur Android TV… surprenantes

Sur les interfaces comme Android TV, il ne parait pas anormal de voir des suggestions pour du contenu à regarder. Ce n’est pas non plus totalement aberrant que certaines de ses suggestions soient sponsorisées… Mais quand les suggestions sponsorisées ne concernent pas du contenu disponible sur Android TV, la frustration se fait sentir.

C’est le cas actuellement puisque certains utilisateurs font entendre leur mécontentement concernant les publicités Android TV pour Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, une superproduction Marvel qui sera bientôt disponible… au cinéma seulement. Espérons que ce n’est qu’une erreur.

Le bon plan du jour

Vous cherchez à changer de smartphone en faisant une bonne affaire ? Le Samsung Galaxy S21 est actuellement disponible à 599 euros au lieu de 859 euros. Une offre incontournable.