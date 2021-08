Fin de l’app Android Auto, Google dit adieu au chargeur et Chrome sur Windows 11 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 18 août : l'application mobile Android Auto va s'arrêter avec Android 12, Google tourne lui aussi le dos aux chargeurs et utiliser Chrome par défaut va devenir plus compliqué sur Windows 11. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Android 12 marque la fin de l’app Android Auto sur smartphone

L’application mobile Android Auto, que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, va arrêter de fonctionner au passage à Android 12, a confirmé Google. Rassurez-vous : elle marchera toujours sur les anciennes versions d’Android. Le système d’exploitation mobile Android Auto, installé nativement sur beaucoup de téléphones, fera donc cavalier seul.

Charger un Google Pixel 6 sera peut-être payant ou lent

Comme Samsung et Apple, Google retirer le chargeur dans la boîte de ces téléphones. Ce sera donc le cas pour son prochain smartphone, le Pixel 6. La raison invoquée par le groupe part du postulat suivant : tout le monde a déjà un chargeur chez soi. Officieusement, des enjeux économiques sont bien évidemment de la partie.

Windows 11 : utiliser Chrome par défaut devient absurdement plus compliqué

Si Windows 11 va apporter avec elle plein de nouveautés intéressantes avec un design notamment plus moderne, la nouvelle version de l’OS de Microsoft va également compliquer les choses pour changer de navigateur par défaut. Le processus devient plus long et plus complexe : explication dans cet article.