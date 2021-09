Pass Navigo dans la carte bancaire, barre de son Bose et dock Logitech à tout faire – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 8 septembre : le Pass Navigo arrive sur carte bancaire, Bose lance une barre de son et Logitech un dock à tout faire pour son bureau. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Pass Navigo : valider ses trajets avec sa carte bancaire sera bientôt possible

Peu à peu, le Pass Navigo — le système de carte de transport en Île-de-France — continue sa dématérialisation. Alors qu’il est déjà possible depuis quelques temps d’utiliser directement son smartphone pour ouvrir les portiques du métro, Île-de-France Mobilités a annoncé aller un peu plus loin. Dans le cadre d’un partenariat avec la banque en ligne manager.one, il sera possible de profiter d’une carte faisant à la fois office de Pass Navigo et de carte bancaire grâce au NFC. Une expérimentation qui pourrait se généraliser d’ici quelques années.

Bose dévoile une barre de son Dolby Atmos et AirPlay 2 qui se pilote à la voix

Non content de proposer parmi les meilleurs casques Bluetooth à réduction de bruit du marché, Bose propose également des équipements audio pour la maison. C’est le cas de sa nouvelle barre de son dévoilée ce mercredi, la Bose Soundbar 900. Celle-ci se distingue notamment par sa compatibilité avec Dolby Atmos et avec AirPlay 2. Dotée d’une connective HDMI eARC, d’une compatibilité Spotify Connect, de Google Assistant ou d’Amazon Alexa. Elle sera proposée à la fin du mois, d’abord outre-Atlantique, à un prix de 900 dollars.

Logitech Logi Dock : voici une station d’accueil qui promet de débarrasser votre bureau de ses câbles

Il n’est pas toujours évident de gérer tous les câbles nécessaires au fonctionnement des différents périphériques de son ordinateur. C’est dans ce but que Logitech a dévoilé ce jeudi son Logi Dock. Il s’agit en fait d’une petite enceinte faisant également office de microphone, pour les conférences, mais aussi et surtout de hub USB. On peut en effet y connecter un écran, une souris, un clavier, une clé USB et même l’appairer en Bluetooth à son PC. Du côté des connectiques, Logitech a fait le plein avec deux prises USB-A 3.0, deux prises USB-C 3.1, une prise DisplayPort, une prise HDMI, une prise USB-C upstream, une prise d’alimentation et une serrure Kensigton. Le dock sera proposé au prix de 449 euros.