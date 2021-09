Nouveaux iPhone 13 vs Xiaomi 11T, Nintendo Switch enfin Bluetooth —L’Essentiel de l’actu de la semaine

La semaine a été marquée par les conférences de deux ténors du marché du smartphone. Apple a notamment dévoilé ses nouveaux iPhone 13 et un iPad mini. Xiaomi lui a répondu avec ses 11T et sa Pad 5. Vous allez enfin pouvoir brancher un casque Bluetooth sur votre Nintendo Switch. Retour sur une semaine encore bien remplie.

Les iPhone 13 arrivent avec un iPad mini surprise

On attendait les iPhone 13 et ils sont arrivés dès la première keynote Apple cette fois. Les quatre nouveaux smartphones à la pomme font notamment le plein de nouveautés au niveau de la photo avec un appareil repensé et des améliorations notables notamment sur les iPhone 13 et 13 mini. Et, enfin, les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max embarquent le taux de rafraîchissement en 120 Hz, baptisé ProMotion du côté de Cupertino. Ils sont tous en précommandes désormais avant leur sortie le 24 septembre prochain.

Et Apple n’avait pas que cela dans sa besace. Si l’Apple Watch Series 7 a été officialisée sans bouleverser la donne malgré un écran plus grand, l’iPad mini a déjà séduit avec son redesign et sa toute-puissance embarquée.

Xiaomi réplique point par point à Apple

S’il y en a bien un qui n’a pas peur d’Apple désormais et même très envie de s’y frotter, c’est bien Xiaomi. Le géant chinois avait même calé l’une de ses multiples conférences à une date murmurée pour la keynote rivale. Dès le lendemain, il a donc dévoilé ses Xiaomi Mi 11T et 11 T Pro. Deux appareils rigoureusement identiques qui se distinguent par leur puissance embarquée. A noter que le Xiaomi 11 T Pro compte sur l’HyperCharge 120W et promet une recharge 100 % en 17 minutes pour une batterie de 5 000 mAh. Et c’est aussi la tablette Pad 5 qui a fait beaucoup de bruit avec la promesse du très haut de gamme à prix cassé (350 euros) par rapport à la concurrence.

La Nintendo Switch accepte enfin les casques Bluetooth

La mise à jour 13.0 de la Nintendo Switch permet de connecter des casques Bluetooth. Plus besoin d’un dongle. Mais cela ne sera utilisable que pour le Bluetooth audio, pas pour le micro du casque. Nintendo prévient également que la latence pourra poser problème en Bluetooth. La latence inhérente à l’utilisation du Bluetooth est un problème bien connu des produits Android.

Le test de la semaine : GoPro Hero 10 Black

Nous avons testé la Hero 10 Black, une excellente GoPro toujours aussi polyvalente avec ses multiples modes et fonctionnalités. Le tant attendu processeur GP2 a enfin fait son arrivée et offre à l’interface une fluidité digne d’une caméra d’action à plus de 400 euros. La Hero 10 Black, tout comme ses petites sœurs, est une action cam extrêmement complète (voire trop) pour le grand public, à l’image de la définition 5,3 K.

