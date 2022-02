Android Auto, PlayStation Plus et première tablette Oppo – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 25 février : une fonction Cast en approche sur Android Auto, une belle fuite sur le PlayStation Plus et la première tablette Oppo. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Avec Android Auto, vous devriez pouvoir caster l’écran de votre smartphone en un clic

Et si Android Auto accueillait une nouvelle fonction Cast ? C’est ce que suggèrent les trouvailles de Xataka Android, qui ont pu tester cette petite nouveauté en cours de développement. Un moyen de projeter l’écran de son smartphone directement sur le système du véhicule, pour y visionner, par exemple, une vidéo ou des photos.

PlayStation Plus : une fuite dévoile les prix et détails des trois nouveaux forfaits

Le projet Spartacus de Sony vise à fusionner PlayStation Plus et PlayStation Now au sein d’un nouveau service composé de plusieurs abonnements. Et Bloomberg pense connaître les tarifs des fameux forfaits, qui se comptent au nombre de trois : PlayStation Plus Essential, PlayStation Extra et PlayStation Premium.

Voici la première tablette Oppo

Oppo a présenté la toute première tablette de son histoire, qui s’équipe d’un écran 120 Hz, d’un processeur Snapdragon 870 et d’une compatibilité avec le stylet Oppo Pencil. Lancée en Chine dans un premier temps, l’Oppo Pad oscille entre 325 et 425 euros hors taxes, ce qui devrait la placer entre la Xiaomi Pad 5 et les Galaxy Tab S.

Samsung Galaxy S22 : notre test

Nous avons testé le Samsung Galaxy S22, un excellent smartphone qui souffre cependant d’un gros point noir qu’est l’autonomie. N’hésitez pas à lire notre test complet ou à visionner notre vidéo ci-dessous.

