OnePlus 10 en fuite, bug Google Messages et Sony WH-1000xM5 – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 22 avril : le OnePlus 10 a fait l'objet d'une grosse fuite, un bug Google Messages peut vider votre batterie et le Sony WH-1000xM5 paraît déjà alléchant.

OnePlus 10, c’est l’énorme fuite

Le OnePlus 10 a fait l’objet d’une importante fuite signée OnLeaks, un leaker très fiable. On y apprend notamment que le téléphone pourrait profiter d’une charge de 150 W, au détriment cependant de l’Alert Slider propre aux téléphones OnePlus. D’autres caractéristiques ont aussi été révélées.

Attention, un bug de Google Messages peut vider votre batterie

Un petit bug Google Messages a été repéré par 9to5Google. Celui-ci est lié à l’utilisation de la caméra, avec laquelle vous pouvez facilement prendre une photo et l’envoyer à un contact. L’anomalie peut alors laisser le mode caméra activé en arrière-plan et rapidement vider la batterie.

Sony WH-1000xM5 : le meilleur casque changerait de design (en gagnant en autonomie)

Une fuite a révélé le design possible du Sony WH-1000xM5, qui se montre plus raffiné grâce notamment à un arceau plus fin. Quelques caractéristiques ont aussi filtré : l’autonomie prendrait du sacré galon avec 40h d’écoute… même avec la réduction de bruit active.

