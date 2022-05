Shadow et Huawei de retour, Snapdragon en puissance et OnePlus en nombre – L’essentiel de l’actu de la semaine

Huawei a signé son retour avec une avalanche de produits dont un nouveau smartphone pliable et pléthore de montres connectées. OnePlus a également profité de la semaine pour lancer de nouveaux appareils tandis que Shadow et Qualcomm ont fait parler leur puissance. Retour sur les infos qui ont marqué la semaine.

Shadow hausse le ton

Un an après son rachat par Octave Klaba, Shadow a dévoilé sa nouvelle feuille de route pour les prochains mois. Et cela passe par l’arrivée d’une option Power pour proposer plus de performances, notamment à destination des joueurs. À cela s’ajoute l’arrivée du tout premier service maison : Shadow Drive.

OnePlus lance deux smartphones

OnePlus a occupé la semaine avec plusieurs appareils dont le OnePlus Nord 2T que nous avons pu prendre en main, le OnePlus Ace Racing Edition qui propose de petites améliorations et une charge rapide de 80 W, mais aussi le OnePlus Nord CE 2 Lite et des écouteurs OnePlus Nord Buds.

Le Snapdragon 8+ Gen 1 est déjà là

Qualcomm a pris le taureau par les cornes pour contrer les problèmes de chauffe de ses puces haut de gamme. Son nouveau SoC, le Snapdragon 8+ Gen 1 fondu par TSMC, ne promet pas tant un gain de performances important que de vraies améliorations sur l’efficacité énergétique.

En parallèle, le fabricant a annoncé l’arrivée du Snapdragon 7 Gen 1, une puce tout en haut du milieu de gamme destinée à offrir des expériences premium.

Huawei lance un smartphone pliable (et surtout des montres)

Malgré ses déboires avec Google et les services américains, Huawei continue de dévoiler des smartphones. Et la firme chinoise a présenté, mercredi, un tout nouveau modèle pliable, le Huawei Mate Xs 2. Mais c’est surtout au niveau des montres connectées que la firme a présenté une avalanche de produits.

Le test de la semaine : Sony LinkBuds S

Après ses premiers LinkBuds, Sony décline ses écouteurs en version intra-auriculaires avec réduction de bruit. Ces nouveaux LinkBuds S, très légers, se positionnent comme des écouteurs sans fil haut de gamme. Mais ils ne sont pas sans défaut.

