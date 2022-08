Souci sur la Renault Mégane E-Tech, du neuf sur Windows 11 et promesse de la Galaxy Watch 5 Pro – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 5 août : les belles promesses de la Galaxy Watch 5 Pro, les nouveautés de Windows 11 et les soucis de la Renault Mégane E-Tech. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Grosse autonomie en vue pour la Galaxy Watch 5 Pro

Au travers d’une nouvelle fuite, on apprend que la Samsung Galaxy Watch 5 Pro devrait profiter d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 80 heures. Vous pourriez ainsi jouir d’une utilisation en continu pendant trois jours. Il faudra patienter jusqu’au 10 août pour en apprendre plus. La montre connectée est en effet attendue aux côtés des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.

Deux nouveautés en préparation sur Windows 11

Windows 11 continue d’évoluer. La dernière mise à jour dans le canal Dev du programme Insider apporte deux nouveautés intéressantes. Ainsi, Windows 11 prépare un widget pour le PC Game Pass et une refonte de la barre des tâches qui se présente avec un look plus arrondi.

Renault Mégane E-Tech : un souci technique à surveiller

La Renault Mégane E-Tech fait face à un souci technique inquiétant qui surviendrait sur les modèles dépourvus de pompe à chaleur. Plusieurs propriétaires signalent en effet un problème survenant après la recharge du véhicule sur une borne rapide avec un courant continu. Pour l’instant, la marque n’a pas communiqué sur ce sujet.

