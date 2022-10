Les Pixel 7 et leur zoom magique, pas de keynote en octobre, l’appétit de Tesla en Allemagne – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 03 octobre. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Deux fuites du Pixel 7

On sent que l’annonce des Pixel 7 et 7 Pro s’approche à grands pas. On connaît désormais les points de communication sur lesquels Google souhaiterait insister pour vendre ses téléphones.

De nouveaux produits Apple, mais pas de keynote

Le mois d’octobre devrait être un peu plus calme pour les Apple users. En effet, le géant de la Tech n‘aurait pas prévu de présenter une conférence pour de nouveaux produits ce mois-ci, contrairement à l’année précédente. Cela ne devrait toutefois pas l’empêcher de renouveler certaines gammes via des communiqués de presse.

Tesla a faim

La firme d’Elon Musk annonce avoir battu deux records de production et de livraison lors du dernier trimestre. La firme aurait pour objectif de s’en prendre bientôt à Audi et BMW.

La vidéo du week-end

Ce week-end, nous avons publié notre test long du Galaxy S22 de Samsung. Le voici en vidéo :

