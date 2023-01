Prix des bornes de recharge à Paris, Google Home et votre TV et CES 2023 – L’actu tech de la semaine

Mauvaise nouvelle du côté des bornes de recharge à Paris, quelques fonctions sympas pour Google Home et, évidemment, le CES 2023 qui lance l'année tech 2023. Pas le temps de se remettre du Nouvel An, cette semaine a été riche en actualités tech. On fait le point.

Voiture électrique : les bornes de recharge à Paris coûtent cher

À Paris, la recharge d’une voiture électrique coûtera deux fois plus cher qu’un plein d’essence. En effet, les bornes Bélib’ dans la capitale voient leurs tarifs revus à la hausse. Malgré cette mauvaise nouvelle, il reste plus intéressant financièrement de rouler en électrique qu’en thermique.

Google Home veut vous faire oublier la télécommande

Google Home sait remplacer plusieurs fonctionnalités de votre téléviseur. Nous en avons essayé quelques-unes. Si tout n’est pas encore parfait, ce petit essai était tout de même prometteur.

Le CES 2023 lance l’année tech

Le salon du CES 2023 s’est tenu à Las Vegas. Comme chaque année, cet événement lance plusieurs tendances. Malgré quelques absences, il y avait des nouveautés marquantes du côté des PC portables, des évolutions côté TV, des améliorations notables pour la voiture électrique et évidemment quelques produits loufoques. N’oublions pas non plus d’évoquer la nouvelle carte graphique dévoilée pendant le salon, la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti que nous avons testée. Il serait toutefois plus juste de préciser qu’elle n’est pas réellement nouvelle, il s’agit d’une version renommée de la 4080 12 Go annulée quelques mois auparavant.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.