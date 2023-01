Comment le CES 2023 tente de réinventer discrètement le téléviseur

Le CES est un salon où les annonces TV pullulent. Mais à une époque où les innovations ralentissent, comment les constructeurs arrivent à se réinventer ? Petit tour d'horizon à Las Vegas.

Historiquement, le CES — ou Consumer Electronic Show — est un salon sur lequel on découvre un grand nombre de nouveautés liées à l’image et aux téléviseurs plus ou moins grand public. Depuis des années, on y a découvert de nouvelles technologies d’écran, le format enroulable, l’écran transparent et bien d’autres.

Pour cette édition 2023, les avancées sont timides, mais elles ne sont pas à négliger pour autant, puisqu’elles ont un avantage majeur sur celles citées ci-dessus : elles ne mettront pas 10 ans à arriver dans nos salons.

Comment corriger le problème de l’OLED ?

Ces dernières années, l’Oled s’est invité en masse dans nos salons. Nos téléviseurs sont ainsi beaucoup plus contrastés, avec des couleurs plus vives et des angles de vision beaucoup plus larges qu’avant. Cette technologie autoémissive présente néanmoins un défaut : sa luminosité moindre qui complique le visionnage dans des pièces trop éclairées. Si votre écran fait face à une baie vitrée, nous ne pouvons que vous conseiller de vous tourner plutôt vers le QLED. À moins que ?

La grande tendance de ce CES pour les marques de TV a été d’avancer de nouveaux chiffres élevés de luminosité. C’est LG qui a ouvert le bal avec son nouveau OLED G3. Grâce à la technologie MLA (Micro Lenses Array), des milliers de microlentilles permettent de récupérer la luminosité générée par l’OLED dans les reflets internes. Cette technologie associée à des algorithmes (« Meta Booster ») permet au constructeur coréen d’annoncer un pic lumineux allant de 1800 à 2100 cd/m² sur son nouveau téléviseur.

Ce chiffre n’est pas anodin puisqu’il vient frontalement concurrencer Samsung et son QD-OLED. Le filtre à boites quantiques permet lui aussi de gagner en luminosité sur l’OLED, pour un pic lumineux de 2000 cd/m² sur le Samsung S95C dévoilé cette semaine. TCL de son côté a également annoncé vouloir adopter cette technologie à l’avenir sur certains de ses modèles.

Face à cette guerre des géants coréens, le Japonais Panasonic tente de se maintenir dans la course. Tout comme LG, il adopte la technologie MLA pour améliorer la luminosité de ses téléviseurs. Malgré une augmentation de 50 % par rapport à la génération 2022, cela ne suffit toutefois pas à marquer les records, avec un pic à 1500 cd/m² « seulement » pour le MZ2000.

Les câbles, ce reliquat du passé

Elle est loin l’époque des meubles TV vomissant des câbles en tout genre. La mode est désormais aux installations les plus épurées possibles, minimalistes, avec des éléments de préférence accrochés au mur. Cela nécessite néanmoins un peu de technique, en faisant passer les câbles soit dans une saignée dans le mur, soit dans une goulotte proprement fixée. Sur ce point, Samsung est largement en avance avec son boitier déporté One Connect — ne faisant partir qu’un seul câble du téléviseur — ou encore son modèle The Frame prenant l’aspect d’un tableau.

LG a pris note et lance donc lors de ce CES 2023 une nouvelle gamme : le LG Signature OLED M3. Sa particularité ? Un boitier déporté… sans fil. Bien plus gros que celui de Samsung, ce boitier peut diffuser un contenu jusqu’en 4K 120 Hz à l’écran sans le moindre fil. De nombreuses questions restent néanmoins encore en suspens pour le moment à ce sujet.

Ce mécanisme n’est pas sans défaut puisqu’il ne fait essentiellement que déplacer le problème. Par ailleurs, un câble d’alimentation est toujours nécessaire pour brancher le téléviseur au secteur. Contrairement au téléviseur 4K sur batterie qui peut tenir — selon son concepteur — un mois d’autonomie à hauteur de six heures par jour. Bien qu’encore à l’état de prototype, ce concept devrait être disponible à la fin de l’année dans le commerce. On reste curieux.

L’Ambilight partout ?

La luminosité diffusée par l’écran n’est pas la seule à prendre en compte. Celle qui se trouve derrière est tout aussi importante pour certains. Sur ce terrain, c’est Philips qui mène la danse avec son Ambilight, technologie permettant de diffuser de la lumière colorée sur le mur derrière le téléviseur afin de donner une impression de continuité de l’image.

Lors du salon las vegan, Signify (Philips Hue) a notamment annoncé un partenariat avec Samsung pour apporter une technologie similaire sur ses téléviseurs. L’application de synchronisation à télécharger sur votre TV coûte néanmoins 130 euros, ampoules non comprises.

De son côté, Nanoleaf a annoncé son propre kit de synchronisation basé sur une caméra. L’avantage de cette solution est qu’elle pourra se synchroniser avec tous les éclairages de la marque, et ainsi s’étendre sur un mur complet, voire plus.

Quelques absents néanmoins

Toutes ces petites nouveautés devraient grandement améliorer la qualité des téléviseurs commercialisés dès cette année. Ce CES 2023 laisse néanmoins un petit goût d’inachevé pour les technophiles en mal d’effet « wahou ». Entre Sony qui n’a pas présenté de TV et LG qui a indiqué que son écran transparent n’était pas pour tout de suite, on a surtout remarqué le manque d’innovations vraiment révolutionnaires. Mais dans un secteur dans lequel la 8K était démontrée au CES il y a près de 10 ans sans avoir pour le moment réellement percé dans nos salons, préférons les petites améliorations qui réinventent notre conception de la TV à court terme.

