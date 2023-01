Sony rompt avec la tradition et n’annoncera pas de nouveau téléviseur au CES 2023

Sony a confirmé qu'il n'annoncera pas de nouveaux téléviseurs au CES 2023. La firme, qui tiendra bien une conférence à Las Vegas, se concentrerait à la place sur au moins deux autres sujets : la seconde version du PlayStation VR, et ses technologies pour véhicules électriques.

En 2023, Sony rompt avec la tradition. C’est ce que nous dit The Verge, le média américain ayant obtenu confirmation que la marque ne profitera pas de sa venue au CES pour dévoiler de nouveaux téléviseurs. Sony présentera bien de nouveaux modèles Bravia, mais pas cette semaine à Las Vegas. La firme laisse en effet entendre qu’elle les annoncera plus tard, potentiellement à la faveur d’un événement qui leur sera dédié.

« Sony ne communiquera aucun détail sur les téléviseurs au cours du CES 2023. Cependant, restez à l’affût d’une annonce à venir prochainement », explique sobrement Sony à The Verge. On notera qu’en attendant, Samsung s’en est déjà donné à cœur joie en dévoilant une constellation de nouveautés Micro-LED, OLED et QD-OLED.

Mais alors qu’attendre de la conférence Sony ?

Comme le précise The Verge, cette absence de téléviseurs Sony au CES ne devrait toutefois pas remettre en cause la stratégie du groupe en la matière. La firme lance habituellement ses nouveaux modèles au printemps, il lui reste donc du temps pour les présenter en amont sans impacter son calendrier habituel.

Reste maintenant à savoir ce que le géant nippon présentera lors de sa conférence au CES 2023 (prévue le 5 janvier à 2h du matin heure française). En l’occurrence, il y a fort à parier que la marque nous montrera plus en détail son PlayStation VR de seconde génération. Déjà présenté à la presse et attendu fin février à 600 euros en France, le casque pourrait effectivement faire l’objet d’un dernier coup de projecteur avant son lancement.

Sony pourrait enfin profiter de son passage à Las Vegas pour nous parler de véhicules électriques. Pour rappel, le groupe a en effet annoncé son Vision-S 02 au CES 2022. Ce prototype de SUV servira de plateforme de démonstration pour les technologies de Sony vouées aux véhicules électriques. Il est fort possible qu’on en entende à nouveau parler cette année.

Cet été, la marque avait aussi annoncé un partenariat avec Honda pour la vente, à partir de 2025 aux États-Unis, de voitures électriques conçues conjointement. Qui sait, nous pourrions peut-être en apprendre un peu plus en ce début d’année. Réponse dans quelques heures.

