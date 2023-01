Au grand salon des téléviseurs, il manquait une pièce maîtresse pour profiter de votre TV

Alors que le CES 2023 va fermer ses portes, il est temps de constater que les barres de son, traditionnellement largement mises en avant par les constructeurs, ont été aux abonnés absents.

En ce début d’année 2023, le CES de Las Vegas a été marqué certes par de grosses innovations dans le domaine de l’automobile ou de nombreux nouveaux PC, mais on ne peut pas en dire autant du côté de l’audio. L’absence de lancement de téléviseur chez les principaux constructeurs que sont Sony, Philips, ou TCL a eu des conséquences dans ce domaine, et plus particulièrement concernant les barres de son.

Alors que le CES de Las Vegas est traditionnellement — avec l’IFA de Berlin — un événement particulièrement porté vers le meuble TV, cette année a eu davantage des allures de Computex avec essentiellement des produits autour des PC et des écrans d’ordinateur.

Seulement cinq nouvelles barres de son présentées

Par conséquent, si l’on s’attendait à une déferlante d’annonce autour des barres de son, surtout compte tenu du retour à la normale de la production, on n’a pu compter que… cinq nouveaux modèles. Et encore, en visant large.

JBL a ainsi dévoilé sa nouvelle barre haut de gamme, la JBL Bar 1300, avec ses 11.1.4 canaux et ses enceintes arrière détachables. Du côté de LG, la tendance a également été à l’augmentation du nombre de canaux avec ses barres SC9 et SE6 qui peuvent s’appuyer sur les haut-parleurs du téléviseur pour renforcer l’immersion. Une fonctionnalité qui n’est pas sans rappeler ce que propose déjà Samsung avec sa fonction Q Symphony. Razer aussi a présenté une barre de son, mais conçue cette fois pour les bureaux avec un format compact et un son 5.1 virtualisé en repérant la position de l’utilisateur grâce à une caméra infrarouge.

Passée un peu plus inaperçue, la marque japonaise Nakamichi a quant à elle présenté une barre de son avec 21 canaux, pour 31 transducteurs et un rendu en 11.4.6. La barre est la première à profiter d’une compatibilité DTS:X Pro, pour la bagatelle de 3499 dollars, soit 3309 euros HT.

Des échéances sans doute repoussées d’ici au printemps

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette absence d’une catégorie de produits souvent plébiscitée à Las Vegas. D’abord, certaines marques comme Panasonic ont justement mis en avant la qualité audio de leurs nouveaux téléviseurs, comme le MZ2000 conçu avec sa filiale Technics, suggérant ainsi qu’ils n’ont pas besoin de barres dédiées pour profiter d’une excellente qualité audio. Surtout, l’absence d’annonces de nouveaux téléviseurs chez Sony, TCL ou Philips a sans nul doute retardé l’annonce de nouvelles barres de son. Plus étonnant, Samsung, qui a pourtant annoncé de nouveaux téléviseurs, a cependant fait l’impasse sur cette gamme de produits.

On peut donc s’attendre à des annonces plus tard en ce début d’année pour la présentation non seulement de nouveaux téléviseurs, mais également des barres de son qui les accompagneront. Du côté de Sony par exemple, les lancements ont généralement lieu au printemps et il y a fort à parier qu’un événement dédié se tiendra d’ici là. Chez Philips, les annonces auront lieu le 7 février prochain dans le cadre d’un événement dédié à Amsterdam.

