Rivale de la Renault Megane E-Tech, Decathlon LD 920 E et Redmi Smart Band 2 – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 3 février : la prochaine concurrente de la Renault Mégane E-Tech se révèle un peu plus, on a pris en main le vélo électrique Decathlon LD 920 E et Xiaomi annonce l'arrivée en France du Redmi Smart Band 2.

La Zeekr X se dévoile complètement

Elle est considérée comme la prochaine grande rivale de la Renault Mégane E-Tech. Elle, c’est la Zeekr X, autrefois connue sous le nom de 003 et accessoirement cousine technique de la Smart #1. Ce SUV électrique avait été récemment montré avec une tenue de camouflage… avant que la marque ne la révèle dans son entièreté. Petit tour d’horizon dans cet article.

Decathlon LD 920 E : notre prise en main de ce vélo électrique très prometteur

Frandroid s’est rendu à Lille pour rencontrer les équipes de Decathlon et prendre en main le temps d’une matinée le prochain vélo électrique de l’enseigne française. Résolument haut de gamme, le LD 920 E s’est montré extrêmement prometteur, grâce à un comportement électrique dynamique et naturel. La transmission à variation continue joue clairement en sa faveur.

Le Redmi Smart Band 2 débarque en France

Le bracelet connecté Redmi Smart Band 2 fait son entrée sur le marché français au prix de 29,99 euros. Avec, vous pourrez suivre vos diverses activités physiques grâce à un capteur de fréquence cardiaque. L’appareil est aussi en mesure de compter vos pas et de calculer la saturation en oxygène dans le sang. En revanche, il n’embarque aucune puce GPS.

