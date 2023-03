La récente Huawei Watch GT 3 SE profite de 25 % de remise sur Amazon

La série Watch GT 3 est commercialisée sous quelques déclinaisons qui ont un point commun : chaque modèle est pensé pour le sport. Huawei a certes procédé à quelques concessions sur la version SE, mais très peu sur les fonctions dédiées aux activités sportives. Cette montre connectée bénéficie d'une réduction sur Amazon : initialement vendue 199 euros, elle descend à 149 euros.

Êtes-vous un amateur de sport qui cherche une montre connectée pratique, fiable et pas trop chère ? Parmi les solutions qui s’offrent à vous, il y a la Huawei Watch GT 3 SE. En plus de répondre à ces critères, ce modèle est aussi compact et ergonomique. Amazon vous le propose à -25 %.

Qu’attendre de la Huawei Watch GT 3 SE ?

écran AMOLED de 1,43 pouce ;

jusqu’à deux semaines d’autonomie ;

fonctionnalités pour le sport ;

Au lieu de 199 euros habituellement, la Huawei Watch GT 3 SE est maintenant disponible en promotion à 149 euros chez Amazon.

Compacte, légère et ergonomique

Comme souvent sur les produits Huawei, le design de la Watch GT 3 SE a été soigné. Pour ce modèle, le géant chinois part d’un châssis creux avec 46,4 × 46,4 × 11,0 mm de dimensions pour un poids contenu de 35,6 grammes. La montre connectée est de forme circulaire. Certifiée 5 ATM, elle résiste bien à la sueur, aux jets d’eau, à la pluie et même à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur. L’écran est pour sa part protégé par du verre trempé. Vous allez pouvoir l’utiliser au quotidien sans craindre ni la poussière ni l’eau ni les chocs et rayures.

Les informations affichées par la Huawei Watch GT 3 SE facilement lisibles, puisque Huawei l’équipe d’un écran de 1,43 pouce AMOLED de 466 × 466 pixels. Vous pourrez d’ailleurs personnaliser à souhait le cadran.

Un coach virtuel complet

La Huawei Watch GT 3 SE se veut être une montre connectée pensée pour les sportifs. Ce modèle reconnait plus d’une centaine de modes d’entrainement et dispose de nombreux capteurs : accéléromètre, gyroscope, capteur optique de fréquence cardiaque… Grâce à la fonction Huawei TruSport, vous avez accès à une foule de données sur vos performances de course à pied pour progresser encore un peu plus chaque jour.

Le suivi de santé de cette smartwatch est tout aussi fourni. La fonction Huawei Truesleep va analyser toutes vos phases de sommeil (REM, profond et léger) et à partir de cela, vous aurez droit à des suggestions pratiques pour améliorer votre sommeil. La technologie Huawei Health est également à l’œuvre pour le suivi des ronflements. Enfin, le constructeur annonce 2 semaines d’autonomie avec un usage classique contre 7 jours en usage intensif.

Les alternatives à la Huawei Watch GT 3 SE ?

Afin de savoir quelle montre connectée correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment sur Frandroid.

