Volkswagen ID. 2, les nouveaux Samsung Galaxy et l’IA de Google – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 15 mars 2023 : Volkswagen ID.2 all à moins de 25 000 euros, l'IA de Google pour écrire à votre place et les nouveaux Samsung Galaxy. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Volkswagen ID. 2all : une voiture électrique à 25 000 euros qui se recharge en un éclair

Voici sans doute l’un des modèles les plus importants pour Volkswagen ces prochaines années. Encore présentée sous la forme d’un concept-car, la Volkswagen ID. 2all annonce l’arrivée d’une citadine électrique abordable chez le constructeur allemand qui pourrait prendre le nom d’ID.2 ou ID. Golf. De quoi faire de l’ombre à la future Renault 5 électrique ? À moins de 25 000 euros, il y a des chances.

Les nouveaux Samsung Galaxy A54, A34 et A14

Les Samsung Galaxy A54 et A34 viennent tout juste d’être annoncés par Samsung. Nous les avons pris en main. Samsung a aussi tout juste annoncé son Galaxy A14.

Gmail, Google Docs : Google réplique avec une IA qui écrit à votre place

Nous en parlons (très) régulièrement : la course à l’IA est effrénée. Les grandes entreprises de la tech se ruent sur les annonces pour mettre en avant leurs outils. Cette fois-ci, c’est au tour de Google de nous informer sur la disponibilité d’outils pour les entreprises et les développeurs via Google Workspace. Ainsi, Gmail et Google Docs vont notamment profiter de la génération automatique de texte.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).