Samsung Galaxy A34 officialisé : plus fluide et toujours aussi généreux

Le Samsung Galaxy A34 vient d'être dévoilé par Samsung. Il prend la suite du Galaxy A33 en concentrant les nouveautés sur l'écran. Avec une petite hausse de prix aussi.

Le Samsung Galaxy A34 est le digne successeur du Samsung Galaxy A33. Comme toute la gamme, son bloc photo a complètement disparu au profit de trois modules photos intégrés directement dans le corps du smartphone.

Pour le reste, on retrouve son profil de smartphone milieu de gamme qui tente de plaire à tout le monde : écran 6,6 pouces Amoled et donc gabarit plutôt imposant, capteur photo principal de 48 mégapixels qui promet de faire le travail et batterie de 5000 mAh qui annonce jusqu’à deux jours d’autonomie.

L’écran passe un cap

Pour trouver des nouveautés, il faudra se tourner du côté de l’écran principalement, qui bénéficie de deux avancées : une luminosité plus importante de 1000 cd/m² contre 800 cd/m² l’année dernière et un rafraichissement qui passe à 120 Hz, contre 90 Hz auparavant. De quoi gagner considérablement en confort de visionnage. Dommage que Samsung ait conservé l’encoche en forme de U, qui prend une place non négligeable, mais il faut bien faire quelques concessions.

Samsung Galaxy A34 // Source : Frandroid Samsung Galaxy A34 // Source : Frandroid Samsung Galaxy A34 // Source : Frandroid

Les bonnes surprises toujours là : on retrouve l’IP 67 pour une très bonne résistance à l’eau et aux poussières, une protection Gorilla Glass 5, et surtout, quatre années de mises à jour d’Android et cinq ans sécurité. Comme l’année dernière, saluons là un vrai avantage du A34, qui est tout bonnement le seul smartphone dans sa gamme de prix à offrir un tel niveau de prestation.

Pour la photo, Samsung mise sur un capteur principal de 48 mégapixels, avec stabilisation optique, un appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro de 8 mégapixels. Le capteur selfie s’élève à 13 mégapixels. La charge plafonnera à 25W et on trouve un capteur d’empreintes sous l’écran. Pour la puissance, comptez sur un MediaTek Dimensity 1080, un SoC que l’on ne connait pas encore et plutôt positionné dans l’entrée de gamme.

Prix et disponibilités du Samsung Galaxy A34

Le Samsung Galaxy A34 existe en quatre coloris : noir, argenté, citron et lavande. Il se négocie à 399 euros en 6 Go + 128 Go et 469 euros en 8 Go + 256 Go. Il est d’ores et déjà disponible ce 15 mars 2023. Il augmente donc d’une vingtaine d’euros.

