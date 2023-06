Le top 3 des meilleurs smartphones de juin 2023 sur Frandroid

Tous les mois, Frandroid vous partage ses coups de cœur sur les smartphones testés le mois passé. Pour cette cuvée printanière, nous avons pu mettre les mains sur d'excellents modèles aux rapports qualité/prix imbattables.

Chaque début de mois, vous pouvez retrouver notre top des meilleurs smartphones passés sur le banc d’essai. Nous avons retenu trois smartphones bien particuliers, qui nous ont marqués ces dernières semaines et qui ont récolté d’excellentes notes. On remarque qu’il s’agit de téléphones de milieu de gamme, qui font enfin leur grand retour cette année. Tous trois sont de remarquables rapports qualité/prix que nous conseillons si votre budget s’échelonne à 300, 400 et 500 euros.

Au menu donc, trois marques emblématiques du marché des smartphones en 2023 : Google, Samsung et Xiaomi, un vrai tiercé gagnant. Voici tout de suite le top 3 des meilleurs smartphones testés chez Frandroid dernièrement.

Google Pixel 7a Le photophone compact idéal

Le Pixel 7a était très attendu, il est enfin arrivé… et n’a pas déçu. S’il prend certes 50 euros par rapport à son prédécesseur, le Pixel 6a, il gagne aussi un écran en 90 Hz qui manquait. Google a une fois de plus misé sur ce qui fait la réputation de ses téléphones, à savoir la photo. La copie est parfaite, et le Pixel 7a règne en maitre sur ce domaine dans sa gamme de prix. Le design est toujours sympathique et on apprécie le choix d’un format compact (écran de 6,1 pouces), malgré des bordures un poil trop présentes. Cet écran est d’ailleurs de bonne qualité, avec une calibration colorimétrique juste et une belle luminosité maximale. La puce Tensor G2 est largement au niveau par rapport au concurrent. Mais une fois encore, Google n’a pas misé sur l’autonomie et la charge rapide, qui restent en retrait.

Le Pixel 7a est globalement un téléphone bien équilibré, dont on attendra peut-être des baisses de prix, tant il est proche d’un Pixel 7 d’un point de vue tarifaire.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Samsung Galaxy A34 L'équilibre à juste prix

Le Galaxy A34 est un téléphone hautement recommandable, grâce à plusieurs points sur lesquels il se démarque, à commencer par son écran. On sait Samsung globalement à la hauteur sur cette question : ici, le constructeur coréen fait fort puisque la dalle Amoled 120 Hz de 6,7 pouces est d’une qualité irréprochable, comparable à des appareils bien plus chers. En plus de cela, l’interface One UI 5.1 est très fluide et on peut compter sur quatre ans de mises à jour Android, une belle promesse. S’il n’est certes pas aussi bon qu’un Pixel 7a, le A34 produit des photos tout à fait convaincantes. Autre différence : la bonne autonomie, qui peut monter jusqu’à deux jours si vous utilisez assez peu votre téléphone. On regrettera en fait surtout le choix d’une encoche en U ainsi qu’un capteur d’empreinte un peu capricieux.

Rien de rédhibitoire cependant pour ce Galaxy A34 qui reste une belle proposition de Samsung.

Xiaomi Redmi Note 12 5G Un smartphone abordable et fiable

Le téléphone le moins cher de ce top très axé « milieu de gamme » est le Redmi Note 12 5G de Xiaomi. Le fabricant chinois poursuit ses déclinaisons de Redmi Note et propose ici une solution à moins de 300 euros. Force est de constater qu’il réussit son coup, puisqu’il est sans conteste un des meilleurs sur ce segment tarifaire. Xiaomi fait surtout fort sur la qualité de l’écran, une dalle Oled en 120 Hz. Sur le reste, ce smartphone sait jouer l’équilibriste pour réussir à émerger. Les photos sont correctes, sans être ébouriffantes, les performances sont respectables, l’autonomie est légère, mais la charge rapide rattrape le tout. Le design, quant à lui, parvient à se faire oublier en évitant le faux pas.

C’est simple, à moins de 300 euros, le Redmi Note 12 5G est pour le moment l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.