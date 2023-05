Nouvelles MG4, iPhone 15 Pro Max, et la purge Twitter d’Elon Musk – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 9 mai 2023 : les nouvelles MG4 avec plus d'autonomie que la Tesla Model 3 pour moins cher, une rumeur sur l'iPhone 15 Pro Max et la purge Twitter d'Elon Musk. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

MG4 : la version grande autonomie arrive enfin, moins chère que la Tesla Model 3 et avec plus d’autonomie

Le constructeur chinois MG vient d’officialiser la MG4 dotée de la grande autonomie en Australie. On connaît ainsi son autonomie, en forte hausse par rapport aux versions actuelles, mais aussi son prix. Elle devrait bientôt arriver en Europe, d’ici la fin de l’année. Mais ce n’est pas tout : des nouvelles versions 2023 de la voiture électrique abordable arrivent en Allemagne, avec un équipement plus complet, une recharge plus rapide… mais un prix en forte hausse. On fait le point sur cette nouvelle version qui devrait bientôt débarquer en France.

Elon Musk annonce la « purge » des comptes inactifs sur Twitter : une fausse bonne idée

La grande purge d’Elon Musk sur Twitter : quand la suppression des comptes inactifs menace notre patrimoine numérique et soulève des interrogations.

iPhone 15 Pro Max : ce petit détail pourrait le rendre encore plus élégant

Selon le leaker Ice Universe, l’iPhone 15 Pro Max adopterait des bordures très fines.

