La voiture électrique aux 1000 km d’autonomie, Android et iMessages et l’E3 est mort – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 12 décembre 2023 : l'arrivée en Europe de la voiture électrique aux 1 032 km d'autonomie, les iMessages d'Apple qui reviennent sous Android et la fin de l'E3.

La voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie débarque enfin en Europe (ou presque)

On aime bien vous parler de la Zeekr 001 du groupe Geely (Lotus, Polestar, Volvo, etc.). Cette voiture électrique chinoise a en effet plusieurs cordes à son arc, dont notamment une impressionnante autonomie de plus de 1 000 km. La voiture franchit aujourd’hui une grande étape, puisque les premiers exemplaires viennent d’être livrés en Europe.

Malgré la riposte d’Apple, iMessage revient sur Android… mais pour combien de temps ?

Après le blocage d’iMessage sur son application Android, Beeper Mini semble avoir trouvé la parade… mais pas sûr qu’Apple se laisse faire.

L’E3 est mort : le jeu vidéo perd définitivement son plus gros salon

Le jeu vidéo perd l’un de ses événements historiques. L’E3 n’aura jamais survécu à la pandémie, mais aussi aux transformations du jeu vidéo.