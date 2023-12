Fuite Samsung Galaxy S24, Tesla s’ouvre encore à l’Europe et la puce de l’iPhone 16 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 21 décembre : énorme fuite pour les futurs Samsung Galaxy S24, Tesla ouvre des superchargeurs supplémentaires en Europe et des infos sur la puce de l'iPhone 16. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Énorme fuite pour le futur Samsung Galaxy S24

Tout comme Apple avec les iPhone, Samsung a bien du mal à contenir les fuites concernant ses smartphones. Le futur flagship du constructeur sud-coréen s’est dévoilée dans une série de nombreux visuels, mais aussi avec un descriptif complet de ses caractéristiques techniques. De quoi tout savoir avant son annonce officielle le 17 janvier prochain.

L’iPhone 16 ne va pas commettre les mêmes erreurs que l’iPhone 15

On s’en doute depuis des mois, mais cela semble maintenant assuré : l’iPhone 16 de base devrait être doté de la même puce que les versions Pro et Pro Max, ce qui n’était pas le cas de l’iPhone 15. De quoi rassurer un peu sur les performances du smartphone d’Apple qui ne devrait cependant pas être une version très différente de cette année.

Tesla prolonge les trajets des autres voitures électriques en Europe

Rouler en véhicule électrique peut être signe d’inquiétude pour les non-initiés et pourtant, il devient de plus en plus facile de se recharger partout en Europe. Tesla a pour cela décidé d’ouvrir davantage de ses superchargeurs à toutes les voitures électriques en Irlande, Roumanie et Hongrie. Plus que quelques pays et le constructeur sera présent partout dans le continent.