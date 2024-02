Disney dépense 1,5 milliard de dollars dans Fortnite, Google Bard devient Gemini et mise à jour bienvenue pour Tesla – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 8 février : Disney et Fortnite, Google Bard devient Gemini et grosse mise à jour pour Tesla. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Disney investit 1,5 milliars de dollars dans Epic Games

Disney investit 1,5 milliard de dollars dans Epic Games, cherchant à fusionner l’univers du jeu vidéo Fortnite avec ses franchises telles que Disney, Pixar, Marvel et Star Wars. L’objectif est de créer de nouvelles expériences vidéoludiques ainsi qu’un parc d’attractions virtuel, similaire à l’expérience de Lego Fortnite. Cette collaboration intervient à un moment stratégique pour Epic Games, qui traverse des difficultés financières liées à Fortnite, tout en étant engagé dans des litiges avec Apple. Pour Disney, cette alliance représente un nouveau relais de croissance, dans un contexte où le Marvel Cinematic Universe ralentit.

Google Gemin est disponible en France

Google Bard est mort, voici Google Gemini. Avec le lancement de Gemini Advanced, une version payante de ChatGPT, Google propose un abonnement de 20 dollars par mois aux États-Unis, offrant un accès à Gemini Ultra 1.0, de meilleures performances, une intégration à Gmail, Docs, et plus encore, ainsi que 2 To de stockage sur Google Drive. Une application mobile Gemini est également introduite, accessible par un raccourci sur le Play Store, soulignant un éventuel remplacement de Google Assistant par Gemini dans le futur.

Tesla prouve sa supériorité sur les longs trajets

Tesla introduit une fonctionnalité sur l’écran central de ses voitures, permettant aux conducteurs de visualiser le nombre estimé de bornes de recharge disponibles à leur arrivée, ainsi que le nombre de véhicules en route vers les Superchargeur. Cette innovation vise à éviter le stress lié à l’attente pendant la recharge, en particulier lors des périodes de forte affluence. Bien que cette fonctionnalité repose sur les destinations préalablement entrées par les conducteurs, elle offre une prévision utile pour planifier des alternatives en cas de congestion des Superchargeurs.