Nouvelle baisse de prix pour une voiture électrique, l’avenir des Xbox s’éclaircit et Starfield à la peine – Tech’spresso

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le lundi 12 février : une excellente voiture électrique baisse ses prix, le futur des consoles Xbox s'éclaircit et Starfield se vide de ses joueurs.

Une excellente voiture électrique baisse ses prix

On ne compte plus les baisses de prix de voitures électriques depuis le début de l’année 2024. Dernière en date, la Zeekr X, un SUV compact chinois, qui baisse ses prix dans différents marchés européens – rien pour la France, vu que la voiture n’y est pas (encore) commercialisée. Cette baisse des prix s’accompagne d’un combo de garantie et d’entretien inclus pendant… 10 ans !

Y aura-t-il encore des consoles Xbox ? Manifestement oui

Beaucoup d’incertitudes planaient ces derniers jours sur la division Xbox de Microsoft, avec notamment l’annonce de la fin des exclusivités sur les jeux phares. Fort heureusement, une fuite nous laisse espérer que les consoles continueront d’être développées et fabriquées à l’avenir. On en saura plus en fin de semaine, où une déclaration officielle aura lieu.

Il faut sauver le soldat Starfield

Après des débuts tonitruants, Starfield, le RPG spatial de Bethesda, n’est plus en grande forme. Les évaluations sont moyennes et les joueurs désertent le jeu, notamment sur Steam, avec 97 % de parties en moins depuis son lancement. Heureusement, des mises à jour et une possible arrivée sur PS5 pourront aider à lui faire remonter la pente.