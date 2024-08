On sait enfin pourquoi les Citroën ë-C3 et Peugeot e-3008 électriques prennent du retard

La Citroën ë-C3 électrique abordable et la Peugeot e-3008 arriveront toutes les deux en retard chez les premiers clients. En cause : un problème logiciel pour la première et un souci d’approvisionnement pour la seconde.

Citroën ë-C3 // Source : Citroën

La Citroën ë-C3 électrique est attendue de pied ferme par les clients. Il faut dire que son rapport qualité / prix est excellent, et qu’il s’agit de l’une des voitures électriques les moins chers du marché, à partir de 23 300 euros. Sans prendre en compte le bonus écologique.

Lorsque nous l’avions essayé en mai 2024, la version du logiciel n’était pas définitive. Et cela apportait quelques contraintes, comme le fait de ne pas pouvoir utiliser la fermeture centralisée, ou l’impossibilité de s’arrêter trop longtemps, sous peine de ne pas réussir à redémarrer la voiture sans bidouille. Mais les portes paroles de la marque nous avaient bien précisé que cela serait corrigé pour la version de série.

Malheureusement, si l’on en croit le média américain Bloomberg, le groupe Stellantis aurait du mal à corriger tous les problèmes logiciels de la Citroën ë-C3. À la base, les livraisons devaient avoir lieu au cours du second trimestre 2024. Mais celles-ci ont été retardée de plusieurs mois. En cause ? « Des retards avec les finitions du logiciel pour être utilisé en production de masse » selon des sources internes au groupe automobile.

Citroën ë-C3 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Lors de l’officialisation de la voiture, en octobre 2024, Citroën communiquait sur des livraisons « au cours du premier semestre 2024« . Désormais, il est question de septembre 2024 au plus tôt pour les clients qui ont passé commande en premier.

Pour rappel, la Renault 5 E-Tech électrique arrivera, elle aussi, avec un peu de retard. De quoi laisser plus de place à la Citroën ë-C3, surtout que la version la plus abordable de la R5 électrique ne sera pas disponible avant 2025.

La Peugeot e-3008 électrique aussi affectée

Du côté de la Peugeot e-3008 électrique, les nouvelles ne sont pas vraiment bonnes non plus. À la base, les livraisons devaient démarrer en février 2024 en France, mais celles-ci ont débuté en mars. Il a fallu attendre juin pour le reste des pays.

Mais la capacité de production serait plus faible qu’escomptée, rendant difficile les livraisons en temps et en heure pour les 50 000 commandes passées par les clients de Peugeot depuis le début de la commercialisation de l’auto. Bloomberg cite « des problèmes de composants avec la batterie haute tension de la voiture« .

La plateforme STLA Medium du Peugeot E-3008, avec les cellules en premier plan // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Un porte-parole du constructeur français a tenu a répondre à ces informations en indiquant que « le site de Sochaux ne sera pas à un niveau de production optimal pour quelques semaines encore, et c’est normal et sous contrôle » avant d’ajouter que « les sous-traitants sont aussi en phase de lancement, avec des périodes de production et de pause« .

Il est probable que ce soit la batterie BYD (le plus grand concurrent de Tesla), ou son intégration, qui pose problème. Pour rappel, elle sera remplacée en 2025 par une batterie fabriquée en France par ACC.