Voudriez-vous porter ChatGPT autour du cou ? OpenAI ne croirait pas aux lunettes

Comment se portera l’intelligence artificielle demain ? C’est la question qui se pose cette semaine après la présentation par Google des lunettes Android XR avec Gemini à bord que nous avons pu essayer.

Pour préparer sa réponse à cette question, OpenAI vient de signer un chèque de 6,5 milliards de dollars pour se payer Jony Ive, designer qui a fait les grandes heures des produits Apple, et ses équipes.

Le travail a déjà commencé, Jony Ive supervisait une start-up dont l’ambition était de lancer des appareils dédiés à l’IA, à l’image du Rabbit R1 et de l’AI Pin.

C’est ce travail qui permet à l’analyste Ming-Chi Kuo d’interroger des sources de l’industrie pour dessiner le portrait robot de ce futur appareil. Première info : il ne s’agirait pas d’une paire de lunettes.

D’après Ming-Chi Kuo, voici à quoi ressemblerait le premier appareil d’OpenAI conçu avec Jony Ive.

Le prototype actuel est légèrement plus grand que l’AI Pin, avec un format aussi compact et élégant qu’un iPod Shuffle. La conception et les spécifications sont susceptibles d’être modifiées avant la production en série. L’un des cas d’utilisation prévus est le port de l’appareil autour du cou. Il sera équipé de caméras et de microphones pour la détection de l’environnement, mais n’aura pas de fonction d’affichage.