Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 19 septembre : les Huawei Mate 30 et Mate 30 Pro officialisés en plus de toutes les annonces Huawei, la liste de smartphones Samsung devant recevoir Android 10 et la revente de jeux Steam qui devient légale en France.

Les annonces Huawei

Huawei a présenté officiellement ses Mate 30 et Mate 30 Pro, mais ces derniers sont privés des services Google et doivent composer avec les Huawei Mobile Services. À cela s’ajoute un Porsche Design Huawei Mate 30 RS, une Huawei Watch GT 2 et un Huawei Vision. Nous avons préparé un papier résumant tout ce qu’il fallait retenir de l’événement, mais vous pouvez aussi retrouver notre prise en main du Mate 30 Pro.

Android 10 : voici la liste des smartphones Samsung qui recevraient la mise à jour

Android 10 a été récemment déployé, il incombe donc aux constructeurs de l’adapter à leurs smartphones désormais. Pour Samsung, il semble que la liste des appareils concernés ait fuité : voici tous les appareils concernés qui devraient recevoir la dernière mouture avec l’interface One UI 2.0.

Revendre vos jeux Steam devient légal grâce à l’UFC-Que Choisir

Dans une affaire opposant l’UFC-Que Choisir au studio Valve, le TGI de Paris a décidé que la revente des jeux Steam devrait être autorisée quand bien même il ne s’agit pas d’œuvres matérielles. Ce jugement devrait pouvoir s’appliquer à toutes les plateformes de téléchargement.