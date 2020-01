La fin des Chrome Apps, des infos sur le Samsung Galaxy S20+ et une nouvelle peine pour Huawei – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 16 janvier 2020 : le Samsung Galaxy S20+ révèle quelques infos, Google met fin aux applications Chrome et les États-Unis veulent encore pénaliser Huawei. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter FrAndroid

Google annonce la fin des applications Chrome pour Windows, Chrome OS, Mac et Linux

Google a une nouvelle fois annoncé la fin du support des applications développées pour Chrome et Chrome OS. La firme mise sur les Progressive Web Apps pour prendre le relais.

Samsung Galaxy S20+ : écran 120 Hz, capteur ultrasonique, batterie et RAM, la fuite des caractéristiques continue

Le Samsung Galaxy S20+ continue de révéler ses caractéristiques au compte-goutte à travers la fuite d’un prototype. Cette fois on en apprend plus sur son écran et ses caractéristiques internes.

Pénaliser davantage Huawei ? C’est possible et les États-Unis s’apprêteraient à le faire

L’administration Trump chercherait à sanctionner encore davantage Huawei en élargissant la portée de l’embargo infligé par les États-Unis. Si cette initiative se concrétise, la firme chinoise aurait encore plus de difficultés à se fournir en composant auprès de ses collaborateurs étrangers.

Le bon plan du jour : 50 % sur le Samsung Galaxy S10+ Edition Performance 1 To

Hormis le Galaxy Fold, le Galaxy S10+ Edition Performance avec une capacité de stockage de 1 To est le plus cher des smartphones de Samsung. Au lieu de 1 609 euros, il est proposé à 799 euros sur Cdiscount pour la deuxième démarque des soldes d’hiver 2020, soit une réduction immédiate de 810 euros sur son prix d’origine. Du jamais vu !