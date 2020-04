MIUI 12 arrive chez Xiaomi, les tests des Google Pixel Buds et le nouveau Magic Air 2 de DJI – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 28 avril : la liste des smartphones qui profiteront de MIUI 12, les tests des Google Pixel Buds et le nouveau Mavic Air 2 de DJI. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

MIUI 12 : voici les smartphones Xiaomi qui auront droit à la mise à jour

Xiaomi a annoncé lundi les fonctionnalités prévues pour sa mise à jour MIUI 12. Le constructeur a également dévoilé la liste des smartphones qui pourraient être mis à jour. Une liste particulièrement complète avec pas moins de 42 smartphones qui pourront en profiter. La première vague est prévue en juin pour une douzaine d’appareils. Néanmoins, la mise à jour n’est pour l’instant prévue qu’en Chine et il faudra probablement patienter un peu pour en profiter en France.

Google Pixel Buds (2020) : notre revue des tests de ces écouteurs appréciés, mais pas sans défaut

Il y a un an, Google présentait ses premiers écouteurs complètement sans fil, les Google Pixel Buds. Ils sont désormais disponibles et plusieurs sites américains ont d’ores et déjà pu les tester. Si la plupart saluent ce nouveau design true wireless, les principales critiques viennent de l’autonomie assez courte ou l’absence de réduction de bruit active.

DJI présente le Mavic Air 2, LE drone pour débutants

Ce mardi, DJI a dévoilé la nouvelle version de son drone Mavic Air. Logiquement baptisé Mavic Air 2, il s’agit d’un drone particulièrement compact lancé au prix de 850 euros. À ce tarif, vous pouvez profiter d’une caméra avec un plus grand capteur, doté de 48 millions de photosites. Le drone en lui-même regorge par ailleurs de fonctionnalités.