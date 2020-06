The Last of Us Part II champion de l’accessibilité, AirDrop d’Android 11 et innovations photo de Samsung – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 19 juin : l'accessibilité de The Last of US Part II sur PS4, l'AirDrop d'Android 11 et un brevet de Samsung pour les photos sur smartphones. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La grande accessibilité de The Last of Us Part II

Avec 60 paramètres d’accessibilité, le jeu The Last of US Part II est un champion en la matière sur PS4 et donne l’exemple à suivre pour offrir une expérience vidéoludique digne de ce nom aux personnes en situation de handicap.

Premier coup d’œil à l’AirDrop sauce Google sur Android 11

La fonctionnalité de partage de fichiers semblable à AirDrop que prépare Google pour Android 11 a livré un aperçu de son interface.

Un brevet de Samsung pour des photophones encore plus innovants

Dans un brevet, Samsung conçoit des appareils photo pour smartphones capables de s’incliner pour offrir encore plus de possibilités aux utilisateurs.