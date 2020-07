Design du OnePlus Nord, sauvegarde sur Google Photo et Freebox POP en approche – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 30 juin : OnePlus qui dévoile le nom et le design de son OnePlus Nord, Google Photos qui arrête la sauvegarde automatique des photos sur certaines applications et Iliad qui prépare le lancement de la Freebox v8. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

OnePlus Nord : nom officialisé et premier aperçu de la face avant dévoilé par la marque

Dans le premier épisode du documentaire New Beginnings racontant l’histoire du OnePlus Nord, le nom du futur du smartphone abordable est non seulement officialisé, mais on découvre également la face avant de l’appareil avec son double trou dans l’écran pour loger l’appareil photo frontal.

Google Photos ne sauvegarde plus les images de vos conversations WhatsApp ou Messenger

Comme promis, Google a finalement désactivé la sauvegarde des photos d’autres applications. Dix d’entre elles sont désormais désactivées par défaut, mais peuvent être synchronisées à nouveau dans les paramètres.

Freebox POP : le lancement de la Freebox v8 est imminent

Alors que le lancement d’une nouvelle Freebox est attendu depuis plusieurs mois, Free a réagi ce mardi en indiquant que la prochaine box arrivait. Le fournisseur confirme également à demi-mot le nom de cette Freebox POP.