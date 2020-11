Classement de l’iPhone 12 Pro sur DxOMark, Google Photos et probable design du casque Apple – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 13 novembre : le module photo de l'iPhone 12 Pro se place à la 4e position du classement DxOMark, les Pixel 5 ne seront eux non plus pas épargnés par la fin de l'illimité sur Google Photos et le potentiel design du casque audio d'Apple a peut-être été repéré. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

iPhone 12 Pro : DxOMark le place derrière Huawei et Xiaomi

Le laboratoire français DxOMark, spécialisé dans la mesure de la qualité photo, a livré son verdict quant aux résultats de l’iPhone 12 Pro. Ce dernier a obtenu le score de 128, qui le place ainsi à la 4e place du classement derrière les Mate 40 Pro (136), P40 Pro (132), Xiaomi Mi 10 UItra (133), et à égalité avec le Xiaomi Mi 10 Pro. Pour connaître ses points forts et points faibles, cet article apporte plus de précisions.

Fin de l’illimité sur Google Photos : les Pixel eux aussi concernés

Les téléphones Pixel appartiennent certes à Google, mais ils demeurent eux aussi concernés par la fin de l’illimité sur Google Photos, a assuré la marque californienne. Si la gamme actuelle peut toujours en bénéficier, les prochaines générations n’y auront pas le droit et devront se tourner vers un abonnement Google One pour étendre le stockage au sein du service. Une petite page qui se tourne.

Casque audio Apple : un probable design repéré

Le site 9to5Mac a déniché dans le code d’iOS 14.3 une nouvelle icône qui pourrait représenter le casque AirPods Studio, qui se fait encore et toujours attendre. Cette image nous donnerait alors des indices sur le potentiel design de l’accessoire, dont la description de Bloomberg à l’époque publiée rejoint les lignes esthétiques du pictogramme. Sommes-nous à l’aube d’une sortie imminente du casque Apple ? L’avenir nous le dira.