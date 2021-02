Xiaomi Mi 11 Ultra, plaques noires pour la PS5 et interrupteur sans fil chez Legrand – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le vendredi 12 février : une fuite en vidéo du Xiaomi Mi 11 Ultra, des plaques pour personnaliser la PS5 et un interrupteur sans fil ni batterie chez Legrand. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Xiaomi Mi 11 Ultra : c’est l’ultra fuite, une prise en main dévoile tout

Alors que Xiaomi a déjà présenté son Mi 11, le constructeur chinois ne compterait pas s’arrêter là. La firme préparerait en effet un Xiaomi Mi 11 Ultra, plus haut de gamme encore. Une chaîne YouTube a d’ailleurs pu mettre la main sur deux exemples. De quoi nous permettre de découvrir les caractéristiques, mais aussi le design de ce smartphone. Celui-ci intégrerait en effet un large module photo au dos, avec un petit écran pour avoir un retour. Il profiterait également d’un écran de 6,8 pouces, d’un Snapdragon 888 et d’une batterie de 5000 mAh.

PS5 noire matte : dBrand lance les précommandes « totalement légales »

Il y a quelques mois, le constructeur de coques et de stickers dBrand annonçait vouloir lancer des plaques noires pour la PlayStation 5. Une manière de permettre aux joueurs de changer les plaques blanches inclues avec la console. Depuis, le projet a bien avancer et, ce vendredi, dBrand a annoncé l’ouverture des précommandes. Par ailleurs, dBrand assure que son design est complètement légal et que les symboles sur la coque n’ont rien à voir avec ceux de Sony. Le prix annoncé aux États-Unis est de 49 dollars et les premières livraisons sont attendues pour avril.

Legrand présente un interrupteur sans fil et sans pile

En partenariat avec Netatmo, Legrand a annoncé ce vendredi un nouvel interrupteur pour contrôler vos équipements. S’il arbore une forme classique, il s’agit cependant d’un interrupteur bien original. L’interrupteur Legrand avec Netatmo ne propose en effet ni câble, ni pile, ni batterie. Il est en fait alimenté par un dispositif de récupération d’énergie cinétique. En appuyant sur le bouton, on vient ainsi le recharger suffisamment pour que l’action soit prise en compte. Pour l’heure, Legrand n’a pas annoncé de prix ni de disponibilité pour son interrupteur.