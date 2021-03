La rivale de la Switch en financement, la PS5 en redesign et Xiaomi en incompréhension – Tech’spresso

Vous avez raté l'actualité hier ? Le Tech'spresso du jour vous permet de rattraper l'essentiel du mardi 9 mars 2021 : la rivale de la Switch peaufine sa stratégie, Xiaomi ne comprend pas celle des Américains et la PS5 se fait relooker. Pour ne pas rater l'actualité, vous pouvez vous inscrire à la newsletter Frandroid.

La rivale de la Nintendo Switch débute sa campagne de financement

Ça ressemble à une Nintendo Switch, mais ça se veut un PC à l’intérieur. L’Aya Neo a fait sensation à son annonce. Croisement entre une console portable et un PC sous Windows 10, elle promet de faire tourner des jeux gourmands comme Cyberpunk 2077. Le projet cherche désormais son financement et démarre sa campagne de crowdfunding pour espérer voir le jour très vite.

Plus élégante et compacte, voici une PS5 refroidie grâce à l’eau

Des moddeurs du Modding Cafe ont relooké la PlayStation 5 et donné vie à une création plus petite, plus design, avec un système de refroidissement modifié. De quoi donner des idées à Sony si jamais le fabricant japonais envisageait de faire une console plus compacte…

Xiaomi sur la liste noire des États-Unis à cause de son fondateur

La firme chinoise n’a pas compris pourquoi Donald Trump, dans un dernier baroud d’honneur, l’avait placée sur la liste noire des entreprises jugées non fréquentables pour commercer avec les États-Unis. Procédure judiciaire en cours oblige, Xiaomi connaît déjà la raison : son fondateur et ancien dirigeant qui a pourtant laissé les commandes.