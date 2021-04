Google Stack pour trier sa paperasse, nouveau téléviseur Xiaomi en France et Pixels Buds A en approche – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mercredi 31 mars : Google veut s'occuper de votre paperasse, Xiaomi lance son téléviseur Mi TV Q1 en France et Google préparerait des écouteurs Pixel Buds A. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Google Stack : une application boostée à l’IA qui gère votre paperasse pour vous

Vous en avez marre de devoir ranger et trier manuellement vos documents, ou de les trier une fois numérisés ? Ce sont justement à ces tâches fastidieuses que Google veut s’attaquer. La firme a en effet lancé une application expérimentale aux États-Unis, baptisée Google Stack. Celle-ci vous permet de prendre tous les documents nécessaires en photo pour les numériser, puis va les ranger automatiquement en fonction de ce qu’elle en a compris. L’application permet également de retrouver les fichiers facilement sur Google Drive grâce à la reconnaissance de texte.

Xiaomi Mi TV Q1 : lancement et prix en France du téléviseur QLED 75 pouces

Xiaomi a annoncé ce mercredi le lancement en France de son dernier téléviseur en date, le Mi TV Q1. Il s’agit d’un téléviseur 4K d’une diagonale de 75 pouces profitant d’un rétroéclairage QLED. À l’occasion du lancement, celui-ci est proposé au tarif de 999 euros avant de voir son prix augmenter à 1799 euros. Notons également que le Xiaomi Mi TV Q1 profite d’une prise HDMI 2.1 et d’une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. On a déjà pu le tester et autant dire qu’il a de sérieux arguments à faire valoir.

Google Pixel Buds A : les prochains écouteurs True Wireless de Google seront moins cher

Après ses écouteurs sans fil Pixel Buds, Google chercherait à étendre sa gamme audio. Le site 9to5Google indique en effet avoir obtenu des informations à propos de futurs écouteurs Google Pixel Buds A. Ceux-ci reprendraient un design similaire aux modèles précédents, mais avec un sérieux atout : leur prix. Le suffixe « a » chez Google, déjà utilisé pour les smartphones, signe la gamme de produits plus accessibles. On pourrait en savoir bien plus au printemps, durant la conférence Google I/O.

