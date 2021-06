Tout sur Windows 11, iPhone 14 à bas prix et la fin pour McAfee – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le jeudi 24 juin : Windows 11 fait sa révolution, l'iPhone 14 max sera moins cher et retour sur la vie tumultueuse de John McAfee. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Windows 11 : le changement philosophique et fonctionnel est là

Microsoft a dévoilé Windows 11 au cours de sa conférence du 24 juin. Une mise à jour massive du système d’exploitation qui tient autant de la refonte visuelle que philosophique. La firme change l’interface, ajoute des widgets, mais déploie aussi un nouveau Microsoft Store qui va même accepter les applications Android.

L’iPhone 14 (Max) pourrait être le moins cher jamais vu chez Apple

L’iPhone 13 n’est pas encore là que l’on évoque déjà son successeur. Selon le toujours très bien renseigné Ming Chi-Kuo, Apple aurait déjà tout prévu pour 2022. Il faudrait s’attendre à voir le modèle mini disparaître pour ne trouver que deux gammes (iPhone et iPhone Pro) en deux tailles (écrans de 6,1 et 6,7 pouces). L’iPhone 14 Max serait alors le plus grand format au plus petit prix jamais proposé par Apple.

Mort de John McAfee, le tumultueux inventeur de l’antivirus

Il aurait eu une vie à rebondissement, comme si toutes les frasques possibles, les relations troubles et autres histoires étranges avaient réussi à passer toutes ces défenses. John McAfee a été retrouvé mort dans sa cellule alors qu’il risquait l’extradition vers son pays d’origine. Star de Twitter, homme sulfureux à la vie tumultueuse, l’inventeur du célèbre antivirus disparaît avec autant de mystères que de virus qu’il a réussi à bloquer…