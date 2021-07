Soldes 2021 : ce PC portable gamer (i5/RTX 3060) de chez MSI perd 500 €

Serait-ce le moment de profiter des soldes pour s'offrir un PC portable de jeu ? En tout cas ce deal vous propose un modèle de chez MSI, le GF75 Thin équipé d'une RTX 3060. Il est actuellement disponible sur Cdiscount à 1099,99 euros au lieu de 1599,99.

Les PC portables MSI se sont considérablement améliorés ces dernières années avec des modèles fins, bien ventilés et aux configurations variées. Le GT75 Thin englobe tout le savoir-faire du constructeur taïwanais dans un transportable de 17,3 pouces. Il profite d’une super promotion pendant les soldes avec pas moins de 500 euros de réduction.

Les caractéristiques du MSI GF75 Thin

L’écran Full HD de 17,3 pouces à 144 Hz

Le combo i5 10e gen + RTX 3060 + 16 Go de RAM

Le Clavier RBG

Au lieu de 1 599 euros, le PC portable MSI GF75 Thin est aujourd’hui disponible pour 1 099 euros pendant les soldes d’été.

Encore mieux pour les bidouilleurs, la version I7 (10e Gen) + RTX 3070 + 16 Go de Ram, mais sans aucun système d’exploitation du GF75 Thin est au même prix (1099,99 euros) avec un sac de transport en prime.

Un PC portable fin typé Gamer 👇

De par son appellation « Thin », ce GT75 se permet d’arborer un châssis plus fin que les anciennes générations. Avec l’écran la largeur n’est que de 2,3 cm . Cependant, avec un écran de 17,3 pouces, il faut prévoir de place sur la table pour pouvoir le placer correctement. Il reste néanmoins « transportable » grâce à son poids de 2,5 kg. Le système de ventilation a également été miniaturisé sans pour autant perdre en efficacité. La dalle est de définition Full HD et est capable de monter à un taux de rafraîchissement de 144Hz. En revanche pas de mode G-Sync ni FreeSync, il faudra donc se contenter de la synchronisation verticale en jeu.

Une configuration solide pour les joueurs

Sous le capot, on retrouve une fiche technique largement suffisante pour faire tourner n’importe quel jeu dans la résolution native de l’écran. En premier lieu, un processeur Intel Core i5-10300H couplé à 16 Go de RAM à 3200 MHz. Côté GPU c’est une RTX 3060 au format Max-Q qui tourne en concert avec un stockage de type SSD NVMe de 512 Go. Pour le prix il s’agit là d’une excellente configuration qui vous permettra de jouer à vos jeux, même avec le RTX activé. De plus les fonctionnalités d’optimisations comme le DLSS ou la Reziable Bar sont également présents pour gagner quelques FPS.

Une connectique complète, mais une batterie moyenne

Pour les périphériques, MSI a prévu une connectique conséquente : 3 USB 3.0 + 1 USB 3.2 Type-C (Gen2) et un port HDMI 2.0. Les réseaux sans fil sont assurés par le Wifi 6 et le Bluetooth 5.0. Enfin la batterie permet de tenir jusqu’à 7 heures en utilisation classique/ bureautique, mais il ne faut pas compter su plus de 2 heures en jeu.

