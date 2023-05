Nokia promet la robustesse légendaire du 3310 avec ce tout nouveau smartphone Android

Le Nokia 3310 reste un symbole mémorable pour toute une génération. Et maintenant, Nokia nous fait la promesse de retrouver cette robustesse emblématique sur son dernier smartphone, le XR21.

Nokia, depuis qu’il est dans le giron HMD, avait déjà surfé sur le retour du 3310 avec un featured phone peu intéressant. Avec le Nokia XR21, HMD Global entend ramener la robustesse de grande renommée des téléphones Nokia d’antan à l’ère des smartphones. L’appareil est conçu pour résister aux chutes, à l’eau et à la poussière, tout en offrant une expérience utilisateur moderne avec un écran de 120 Hz et une autonomie de deux jours.

Résistant à un jet d’eau à 100 bars de pression

En effet, l’appareil résiste aux chutes jusqu’à 1,8 mètre, peut survivre jusqu’à 1,5 mètre de profondeur sous l’eau, est résistant à la poussière, protégé contre des températures allant de -20 °C à +55 °C et même résistant à un jet d’eau à 100 bars de pression et à une température de 80 °C. HMD Global promet également des mises à jour de sécurité pendant quatre ans et des mises à jour Android pendant trois ans. Le successeur du Nokia XR20 (environ 330 euros sur Amazon) sera toutefois livré avec Android 12 alors qu’Android 14 est en train d’arriver.

La batterie de 4 800 mAh, grâce à l’efficacité du processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G, permet une autonomie de deux jours et se recharge via USB-C jusqu’à 33 watts. L’écran IPS en définition 1080p+ de 6,49 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, atteint une luminosité de 550 nits. Il y a aussi un traitement Gorilla Glass Victus qui protège contre les rayures et les chutes, tandis que l’écran tactile peut être utilisé avec des gants ou des mains mouillées avec un calibrage spécial de la zone tactile.

Le smartphone dispose d’une caméra frontale de 16 mégapixels, d’une caméra principale de 64 mégapixels et d’une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels, ainsi que d’un mode nuit et d’un mode portrait et de haut-parleurs stéréo de 96 dB.

Près de 600 euros

Le Nokia XR21 est disponible dès maintenant sur le site du fabricant au prix de 599 euros, en Midnight Black ou Pine Green, avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire flash. L’appareil est livré avec une garantie de trois ans et une garantie d’un an pour le remplacement d’un écran cassé.



Nokia promet la résistance légendaire du 3310 dans son dernier smartphone Android, le XR21. Bien que ce ne soit pas le premier smartphone durci sur le marché, ses spécifications techniques attrayantes et son design séduisant pourraient faire de ce téléphone un sérieux concurrent. Nokia semble prêt à relever le défi.

