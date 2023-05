Android TV : les applications vont devenir plus jolies et plus pratiques à utiliser

Lors de la Google I/O, Google a également annoncé des nouveautés pour Android TV. Un ensemble de composants logiciels à destination des développeurs a été publié : il vise à encourager ces derniers à créer des applications plus esthétiques et plus fonctionnelles, dans le but d'uniformiser l'expérience utilisateur sur nos téléviseurs.

Il n’y avait pas que l’intelligence artificielle ou les smartphones lors de la Google I/O 2023 ce mercredi 10 mai. Les téléviseurs aussi profitent d’une petite nouveauté, que l’on ne va pas voir arriver immédiatement. Google annonce la publication de Compose for TV, un framework (à savoir un ensemble de composants logiciels) d’interface utilisateur « permettant de développer des applications esthétiques et fonctionnelles pour Android TV », peut-on lire sur le blog d’Android.

Pour aller plus loin

Google I/O 2023 : résumé de toutes les annonces de la conférence

Le design des applications sur Android TV pourra être uniformisé

Android fait la promotion de Compose for TV en disant permettre aux développeurs « de créer des applications avec moins de code, une maintenance plus facile et un design Material 3 moderne ». Apparemment, en décrivant à Compose for TV son application Android TV, l’outil est capable de la créer automatiquement et lorsque l’application change, l’interface utilisateur se met aussi à jour.

Ce framework assure un accès direct aux API d’Android et les applications peuvent être rendues facilement compatibles sur les différents appareils : téléviseurs, smartphones, tablettes tactiles, montres connectées et à des tailles d’écran différentes. En effet, Compose for TV s’appuie sur Jetpack Compose, la « boîte à outil » utilisée pour les autres appareils Android.

De plus, Android publie une nouvelle version de sa documentation sur les directives de conception pour Android TV : cela couvre la typographie, les couleurs, la navigation, la mise en page, etc. Elles peuvent être assez différentes que pour nos smartphones : les écrans de télévision ont des tailles différentes et surtout ne sont pas utilisés de la même manière, le recul est bien plus important.

Ce que ça va changer aux interfaces de nos téléviseurs

Qui dit design uniformisé dit aussi expérience utilisateur uniformisée : les changements d’interface entre les applications pourraient être moins visibles. Par ailleurs, comme cela devrait simplifier la vie des développeurs, on peut espérer que moins de bugs apparaissent sur les applications Android TV. On peut aussi s’attendre à ce que la maintenance des applications soit meilleure : autrement dit, on pourrait en profiter plus longtemps, même si elles ne sont plus mises à jour.

L’enjeu pour Google est grand : Android TV se targue d’avoir plus de 150 millions d’utilisateurs mensuels et d’être le système d’exploitation livré avec le plus de téléviseurs en 2022. Améliorer l’expérience utilisateur, c’est aussi aller concurrencer Apple TV et Fire TV.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).